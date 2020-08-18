同舟口罩製造商鬧糾紛　工程師聲稱投資後伙伴更改協議　現求賠償

生產「同舟」口罩的瑞士億科，遭一名工程師入稟循民事控告。該名工程師聲稱和瑞士億科等合作生產口罩，並申請政府的本地口罩生產資助計劃，工程師指根據他們的協議，每年獲利最多可達5400萬元。惟其他合作伙伴涉過橋抽板，在工程師投放逾430萬元後，郤私下更改協議。他們又指工程師提供的生產設備不合規格，毋需遵從之前的協議。工程師昨(17日)入稟高等法院，向瑞士億科等索償。

原告唐偉國，他亦是優質管理顧問有限公司的創辦人。被告：瑞士億科有限公司、楊展帆、經營「執笠倉」的羅家昌、國際建材及裝飾有限公司，以及獅子山醫療用品集團有限公司。原告指，獅子山醫療用品集團為首4名被告成立的公司，是生產「同舟」等牌子的口罩。

若設5生產線可獲利5400萬

入稟狀指，政府今年3月推出本地口罩生產資助計劃。原告遂和首4名被告決定籌備兩條製作口罩的生產線，以申請該資助計劃。根據他們的計劃，若每個口罩純利0.55元，而政府每月購買4百萬個口罩，在此方面每年的純利便逾2600萬元。若開設5條生產線，每年可獲利5400萬元。

協議原告可以7%紅利

原告和首4名被告簽下合作備忘錄，以瑞士億科的名義申請資助。原告負責提供生產工具等，他除可得到10%的股份，以及3%的紅利外，若成功申請資助計劃，原告可額外得到7%的紅利。而相關資助最終亦獲批。

指被告改協議為每月給原告25萬

惟原告指首4名被告或代表私下開會更改協議，並草擬「終止協議書」和修改協議書，改為若成功申請資助，每月向原告提供25萬元。原告要求更長時間索取法律意見，但遭拒絕。首4被告之後亦指，原告提供的生產設備不合規格，指他們毋須遵從之前的協議。

原告稱投入資源及服務達430萬

惟原告指，對方的指控並無根據，原告亦為準備生產口罩，投放資源和提供專業服務，涉款逾430萬元。原告現要求被告支付，他按原本協議可得的利潤，以及其相關損失。

案件編號：HCA1379/2020