去年檢冒牌HPV疫苗　申訴署將調查監管私營醫療機構提供疫苗機制

衞生署、海關去年於聯合行動發現有醫務中心涉嫌提供冒牌九價子宮頸癌疫苗，申訴專員趙慧賢今日（20日）宣布展開主動調查，審研政府現行監管本港私營醫療機構，提供疫苗機制有否可改善之處。公署會向食物及衞生局、衞生署及海關進行調查，趙慧賢稱希望藉主動調查，探討進一步改善機制的方法，並加強公眾對政府監管工作的認識。

申訴專員公署表示，衞生署與海關在去年7月，於聯合行動發現有醫務中心，涉嫌提供冒牌九價子宮頸癌疫苗。檢獲的樣本經化驗後證實不含子宮頸癌疫苗成分，所含是常見於生理鹽水中的鈉和氯，結果又顯示樣本或受微生物污染，對接種者或帶來風險。同期，公署亦接獲有關水貨或冒牌九價子宮頸癌疫苗投訴，留意到事件被傳媒廣泛報道。



公署續指，疫苗屬《藥劑業及毒藥條例》定義的「藥劑製品」，須符合《藥劑業及毒藥規例》所訂的安全及質素標準，並經香港藥劑業及毒藥管理局（管理局）批准註冊，方可在香港銷售或分發。持牌藥物批發商若採購、進口或銷售疫苗，亦須遵循管理局按《藥劑業及毒藥條例》所制訂的《批發商牌照持有人執業守則》行事，疫苗的進出口受《進出口條例》規管，批發商須就每宗疫苗的進口向衞生署申請許可證。現時，衞生署的藥物辦公室及海關分別負責《藥劑業及毒藥條例》及《進出口條例》的執法工作。

海關和衞生署去年進行聯合行動，突擊搜查一所位於觀塘的醫務中心，檢獲76盒懷疑冒牌疫苗及47盒含有第一部毒藥的疫苗。（資料圖片）

公署初步查訊顯示，去年於本港出現懷疑水貨／冒牌九價子宮頸癌疫苗，主因是市場對該疫苗需求量大但供應有限，以致有不法分子將平行進口，或冒牌疫苗提供予私營醫療機構，強調當局知悉情況後已按既定機制跟進，並加強了監管措施，是次主動調查旨在探究現行監管機制成效，及有否可改善之處。公署會向食物及衞生局、衞生署及海關進行調查。



申訴專員趙慧賢指，疫苗是直接注入人體的藥物，品質安全至關重要，若市面出現不合規格甚至假冒的疫苗，會危害市民健康，故政府須做好把關工作，希望藉今次主動調查，探討進一步改善現行監管機制的方法，以及加強公眾對政府監管工作的認識。