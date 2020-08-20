近八成學生指失實資訊趨多僅半數會查核　青協倡學校教Fact check

網絡資訊爆炸，不時有未經證實的假消息瘋傳，青協一項調查發現，78.3%受訪學生認為愈來愈多失實資訊流傳，當中以社交媒體為主；73.9%受訪者認為，「有人製作失實資訊，因為想推動特定的立場或觀點」。處理方面，73.3%人表明重視消息內容真偽，半數人會主動查核，惟22.4%人會轉發未經證實資訊。 機構認為，現今資訊繁多，令人應接不暇，建議學校在新學年著重教授事實查核（Fact check）的方法，提升學生明辨思維的能力，及培養其網絡責任感，又強調學習事實查核並非關乎立場，而是能否擁足夠技巧辦別正確資訊。

青協一項調查發現，73.3%受訪學生重視資訊消息真偽。（資料圖片 / 張浩維攝）

香港青年協會全健思維中心於去年11月至今年1月期間，成功以問卷訪問來自本港21間中學的2259名學生，並委托中文大學新聞與傳播學院分析數據。結果顯示，78.3%受訪學生認為愈來愈多失實資訊在流傳，當中以社交媒體（74.3%）佔最多。

73.3%受訪者表明，重視消息內容是否真實和正確，52.9%受訪青年表明會主動查核及求證有問題資訊，惟22.4%人會轉發未經證實資訊。倘隨後確定是虛假消息，48.4%受訪者表示會選擇「不予理會」。

調查又反映，40.4%受訪學生表示經常在社交媒體轉發文章、留言和表達意見；當他們懷疑資訊真偽時，半數人會請教家人、朋友或師長，61.3%受訪者認為校方應教授事實查核方法。

青協認為，學校可加強教授事實查核技巧，左起：陳英杰、徐小曼及朱嘉添。（香港青協全健思維中心提供）

香港青年協會業務總監徐小曼認為，調查顯示大多數受訪青少年重視資訊的真確性，並抱有懷疑，亦會思考其他角度可能性。不過亦有為數不少的青少年處理失實資訊的能力薄弱，更甚少考慮失實資訊在社會上造成的負面影響，亦極少主動向相關媒體檢舉，間接助長傳聞在社會廣泛流傳，被問到社會事件對調查結果的影響，她表示不排除有影響受訪者的意向，她又指，調查又側面反映，受訪學生知悉訊息或帶有既定觀點或立場，顯示他們有辦識的敏銳度。

她又提到，現今資訊之多令人應接不暇，家長、師長在辨別和處理資訊的能力，直接影響青少年的媒體素養，她建議學校在新學年，著重教授事實查核的方法，提升學生明辨思維的能力，培養網絡責任感；家長亦應把握契機，與子女一起分析資訊的正確性和可信度，並以身作則，如收到朋友轉發失實資訊，應提醒他們刪除及收回訊息，並作出檢舉。

她又指，發放失實資訊的平台固然有責，但網民亦不容推卸，因網絡健康生態由網民創造，至於政府責任，她則指具爭議性，因牽涉資訊流通等議題，應由業界討論。

香港青年協會全健思維中心單位主任陳英杰則指，據其前線接觸的學生，大部分人知悉要作事實查核（Fact checking），亦對內容農場（Content Farm）有基本認識及重視資訊真偽，但未必會採取行動，「可能覺得煩，又或事不關己、認為自己無咩責任要處理假資訊」至於家長方面，由於他們非於網絡年代成長，有部分亦坦言受假資訊蒙蔽或困擾，難正確教授子女。他又提到，有不少家長會與子女於立場上有分歧，甚至出現爭執，但他強調，學習事實查核並非關乎立場，而是能否辦別正確資訊。

對於有兩成學生會轉發未經證實資訊，香港真光書院副校長朱嘉添對結果不意外，但他直言感到憂慮，認為社會資訊多，學生未必擁有篩選資訊能力，「有啲資訊標題標明咗機構名或logo（標誌），（學生）就認為個訊息無問題。」

他又指，教育局有提供針對資訊素養的教學框架，惟各校教學各異，亦難以歸類，「究竟屬於電腦、通識，抑或跨科？」他又指，老師亦未必掌握相關巧，師資上須有足夠培訓。除事實查核外，他認為學校也可考慮內容農場運作、網上版權等。陳英杰補充指，青協有推行新媒體素養提升計劃，向師生提供相關教材，當中亦會涵蓋網上演算法、網上欺凌及私隱等。