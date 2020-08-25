新冠肺炎｜食肆周五恢復晚市至9時　戶外運動、郊野可不戴口罩　

第三波新冠肺炎疫情近日緩和，食物及衞生局局長陳肇始今日（25日）表示，周五（28日）起有限度放寬食肆堂食至晚上9時，不過維持每桌二人的安排，而且容納人數不可多於上限的一半。另外，戲院、美容業，及部份運動場所，例如沒有身體接觸的運動，可有限度重開。她又指，市民於郊野公園及戶外做運動時，可豁免不戴口罩。

對於為何食肆營業時間放寬至9時，而非更長時間，陳肇始表示，恢復晚市是平衡市民需要，例如部分從事夜更的市民，需外出吃飯；不過始終需要控制食肆開放時間，盡量縮短市民除下口罩進餐的時間，令風險減低。她續指，除了放寬營業時間，其他措施如每桌限坐二人等，全部繼續沿用。

陳肇始又稱，過去一、兩周已與飲食業界商討，亦有專家到場，研究如何改善環境，減低風險，例如加設空氣清新機、研究空氣流轉等。她表示，業界願意多做更多，以恢復晚市，現時正與業界商討更全面的措施。

至於戶外佩戴口罩，陳肇始表示，現時市民於室外地方做體力消耗大的運動時，都需要戴上口罩，部分人因而停止運動，認為情況不理想，故容許做戶外運動，及在郊野公園時，不用佩戴口罩。她表示，措施生效時間同樣為本周五，為期7天。

陳肇始又指，戲院及美容院並非無限制重開，仍設有社交距離，包括戲院不能飲食，需分隔坐開；美容院亦大部分情況需佩戴口罩，如部分程序不可戴口罩，職員需有一定裝備。