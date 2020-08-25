稱碰到女性內褲會不吉利　司機逼女友12歲女兒助射精　囚4年半

中年巴士司機涉向同居女友的12歲女兒稱，觸碰對方的內褲後「唔吉利」，藉詞性侵對方，包括摸胸和迫口交等。他被控兩項向十六歲以下兒童作出猥褻行為罪，早前被裁定其中一罪罪成，今（25日）在區域法院判刑，法官指本案猥褻程度嚴重，被司法入獄4年半。法官又指事主這案後不獲母親信任，加深對其傷害，判刑後特意讚事主勇敢道出事件，又著她不應覺得羞恥，並希望其家人關懷她。

經審訊後一罪罪成

現年52歲男被告，被控於2015年9月1日至2017年7月11日期間，在筲箕灣一個劏房內對女童X作出猥褻行為。當時X介乎12至13歲。

首罪發生於X就讀中一時，第二項控罪則於X就讀中一至中二期間發生。法官早前裁定首項控罪罪成，另一罪則不成立。

52歲男被告經審訊後被裁定一項非禮罪成，被判入獄4年半。(資料圖片)

事主需長期接受心理及藥物治療

辯方今替被告求情指，雖然X的創傷報告指，她因長期受侵犯而心理受創，但辯方指被告現時只被裁定一項控罪罪成。被告在案中未有使用武力和恐嚇，事件對家庭的衝擊大，望法官予以輕判。

法官判刑時引述X的創傷報告，透露X事件後感抑鬱，她因此會發惡夢，極度不安和不能集中精神。此外，X採逃避態度，有自殺念頭，而X認為不獲母親信任，感悲哀和無助，報告認為X需長期心理和藥物治療。

報告認為，X有抑壓和創傷後遺症」,,請改為「報告認為X有創傷後遺症，並有焦焦慮症的徵狀。X不獲母親信任，法律程序亦加深對X的創傷和壓力。

被告與事主猶如父女

法官斥責，被告和事主X的關係猶如父女，兩人雖無血緣關係，但被告犯案是違反誠信。犯案地點更在X的住所，本應是安全的地方，卻危機重重。案中猥褻程度嚴重，未覺被告有悔意，遂判囚4年6個月。

官讚事主勇敢道出事情

法官在判刑後，特意讚許X勇敢道出事件。法官強調X未有做錯，不應覺得羞恥。法官望X的家人關懷X，不要自私，妄顧責任。

根據X的錄影會面，被告替她按摩時，伸手摸其胸部和私處。此外，X的內褲曾跌到被告身上，被告便稱迷信「女人底褲唔吉利」，要X助她射精轉運。X指，類似事件發生過3至4次，

案件編號：DCCC 395/2019