新冠肺炎・最新｜消息：本港今日增逾20宗確診個案

本港第三波疫情未完，衞生署昨日（25日）公布新增19宗新型冠狀病毒確診個案，其中16宗屬本地感染，多達一半屬無源頭個案，累計增至4,711宗。近日疫情又惡化，昨日公布的宗數較前日公布個案增加一倍，昨半日初步確診逾20宗，創近三日新高。 政府昨日宣布，將由周五（28日）起有限度放寬部分防疫措施，包括准食肆晚市設堂食至9時，市民於郊野公園及戶外做運動時，不用配戴口罩。 全民檢測「普及社區檢測計劃」將於本周六（29日）接受報名，特設網頁率先在周二（25日）晚上推出。

【11:51】消息指，本港今日增逾20宗確診個案。

昨日總覽：新冠肺炎・8.25｜單日確診人數反彈一倍 全民檢測網頁搶先公開

全民檢測｜消息：皇仁書院等逾20間官校 禮堂將作採樣中心

新冠肺炎｜周五起行山毋須戴口罩 張竹君唱反調：一大班人仍要戴

新冠肺炎｜確診反彈一倍至19宗 母子檢出有抗體屬隱形病人

新冠肺炎｜無病徵母子驗出有抗體 張竹君盼全民檢測找出隱形患者

全民檢測｜特設網頁曝光 8.29起可網上預約 須輸入三項個人資料

【01:00】全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，特設網頁率先在周二（25日）晚上出爐，預告本周六（29日）起接受市民預約登記。只是年滿6歲、沒病徵的市民可以姓名、身份證號碼及手機號碼預約，再在時段內到指定社區檢測中心採集樣本，陰性檢測者大約3天會接到短訊通知，陽性者將收到衞生署電話通知。不少市民都關注所住地區有否18區檢測中心，網頁中只表示稍後公布。

至於私隱方面，政府在網頁中表明，整個檢測程序在香港進行，不論是檢測樣本或結果等所有個人資料不會傳至境外，除了陽性者資料會轉交衞生署及醫管局跟進，以安排送院接受治療；其餘陰性檢測者大約3天會接到短訊通知後，其個人資料會在計劃完成後1個月內刪除。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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▼8.28重新開放場所▼

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確診餐廳｜患者行蹤全覽 灣仔敏華冰廳 太子日昇車仔麵上榜

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（25日）更新近14日內確診個案行程。據資料顯示，再有7間餐廳上榜。當中包括太子勝興樓「日昇車仔麵」、炮台山威德閣「魚事者」、九龍城「金苑粉麵」及「海南廚房」。

而連鎖餐廳方面，銅鑼灣寶漢大廈的「麥當勞」及太興集團在灣仔的「敏華冰廳」亦上榜。另有一名住在葵涌的女確診者，曾跨區到天水圍天澤商場吃「譚仔雲南米線」。

確診大廈｜住所全覽 天逸邨逸池樓6中招 晉海II美孚新邨又上榜

【00:00】本港第三波新型肺炎疫情未完，衞生防護中心晚上更新確診者住所資料。資料顯示，天水圍天逸邨逸池樓再多二名確診者，為一名是12歲女童及一名50歲婦人，據悉二人為日前確診的商經局文書助家人，報住同一大廈。另外，紅磡花園亦同樣新增兩人染疫。

至於將軍澳日出康城、美孚新邨亦再有確診者，當中報稱住在日出康城的男患者，居於晉海II 。

▼口罩令下市民在戶外休憩及運動設施情況▼

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▼高危群組檢測▼

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