中大生認與14歲男童肛交　稱事後覺不妥疏遠事主　卻被指玩弄感情

中大金融科技二年級生涉於2年前，在網上認識14歲男網友後，相約對方到家中非禮及進行肛交，他因而被控非禮及與16歲以下男子作出同性肛交罪。他今（26日）於西九龍裁判法院認罪，其代表律師求情時指，被告與男童交往，並發生涉案兩事件後，已認為行為不恰當，因此疏遠男童，但對方卻在網上指責他玩弄感情，雙方起磨擦，才會令男童受驚報警。裁判官先為被告索取報告，並將於9月23日判刑。

被告胡俊（22歲）承認於2018年1月19日及2月初在住所非禮男童Y，及與他肛交。

辯方求情指，被告雖然家境坎坷，父母離異，母親改嫁，但他學業成績優良。辯方解釋，被告與Y交往並發生涉案兩次事件後，認為此行為不妥，並疏遠Y，但Y卻在網上指責他玩弄感情，被告繼而在網上反擊，雙方出現磨擦，令Y受驚，才致使Y報警。

被告胡俊承認非禮及與16歲以下男童作同性肛交。(李慧娜攝)

辯方稱，被告比Y年長5歲，對事件責無旁貸，並對Y表示極大的歉意，望法庭考慮到被告初犯，年紀尚輕，可判處非監禁式刑罰。裁判官先為被告索取社會服務社及感化報告，亦要求控方了解Y有否受事件所影響，因此押後案件至9月23日判刑。

案情指，被告於2017年12月底至2018年1月期間，在社交平台Instagram認識當時14歲的男童Y，二人開始聊天。

為Y戴上眼罩及塗潤滑劑

被告在2018年1月19日邀Y到家中，他們在床上傾談了一會後，被告突然吻Y的嘴及頸部，並脫下Y的衣服，又為Y戴上眼罩，被告在手指上塗上潤滑劑後，放進Y的肛門，而被告知道Y未滿16歲。

被告將Y照片放社交媒體

被告後來在2月初再邀Y到家中，在Y同意下，被告吻Y及與他肛交。後來被告不理會Y的短訊，二人及後甚少聯絡。2019年6月2日，Y發現被告將其照片上戴到他於Instagram的帳戶，Y感到憂心，於是將事件告知社工，並於2日後報案。被告在警誡下稱，Y向他表示自己滿16歲，兩人並無發生性行為。

案件編號：WKCC2882/2019