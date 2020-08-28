7.21事件｜林卓廷憶述被捕過程　斥警方發言人：好可憐、好可悲

民主黨立法會議員林卓廷，早前突被警方拘捕，昨日（27日）被落案，指他涉去年元朗721元朗西鐵站襲擊事件參與暴動。林卓廷今日在商台節目《在晴朗的一天出發》憶述被捕的過程，指自己早前是證人，現在被當成疑犯，覺得警方做法不公平，早前更無預料警方以暴動罪名拘捕。 至於新界北總區刑事總部高級警司陳天柱早前指，這次事件並非無差別襲擊，形容在雙方在元朗站大堂對峙期間，是「勢均力敵，旗鼓相當」，林認為對方「講一些不情不願指鹿為馬的事」，認為陳「好可憐、好可悲」。

8月26日，新界北總區高級警司（刑事）陳天柱在記者會上指，7.21是持不同意見及派別人士的對峙及聚集演變成為的暴力衝突事件。 （梁鵬威攝）

林卓廷說，一早有心理準備警方會上門拘捕，回憶被捕當日是凌晨6時，睡夢中聽到有聲音，但無預料警方會指控他涉嫌參與暴動，所以感到愕然。他說早前已經與太太有默契，囑被捕時太太要協助拍片記錄過程。他又指警方早期曾向他錄取證人口供，現時又作出拘捕，做法不公，但事件完全無動搖繼續留守議會的決定，反而加強了決心，認為他以議員身份被捕，會提高公眾的關注度。

林批評警方是重寫元朗721暴力襲擊的事實，將到場聲援人士變成暴徒。林卓廷形容，公道自在人心、欲加之罪，何患無辭，大家可以透過他在721當日，於西鐵元朗站做的網上直播，看到他說過的話，又指若不是一直直播，可能一早已經逮捕他，「相信一個正常心智的人都知道那天是白衣人無差別用武器攻擊市民，而警方長時間無阻攔、無拘捕」。

至於陳天柱的話，林卓廷則覺得該人「好可憐、好可悲」，是被上頭推出來，講一些不情不願指鹿為馬的事。林指，陳所說的話都有稿，作為警方發言人，更是代表官方的一個說法。而警務處長鄧炳強其後的回應，林則認為是因為輿論嘩然、受到多方批評後的行為。