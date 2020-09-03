颱風外圍環流影響　元朗及東涌空氣污染指數近爆錶　健康風險甚高

環保署自周二（1日）起持續錄得較平常為高的空氣污染水平，在今日（3日）下午兩時，元朗及東涌一般監測站空氣質素健康指數達10，則健康風險屬甚高，預料今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。

環保署自9月1日起持續錄得較平常為高的空氣污染水平。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

截至下午兩時，元朗及東涌一般監測站空氣質素健康指數達10，而大埔、北區及塔門空氣質素健康指數亦達9，健康風險屬甚高。

環保署表示，受強颱風美莎克及颱風海神的外圍環流影響，一股大陸氣流帶來高濃度背景污染，本港大致晴朗酷熱，吹微風，不利污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

根據香港天文台預測，本港未來數天的天氣將持續晴朗及吹微風，下周初風力將逐漸增強，有幾陣驟雨。環保署預料在風力增強前，本港的空氣污染仍會維持在較高水平。

下午二時空氣質素健康指數。（環保署網站截圖）

署方提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動；一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。