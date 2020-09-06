醫療失誤｜七旬翁腹痛入寶血醫院　28小時後猝逝　家屬指控5連錯

寶血醫院醫生疑發生一連串醫療失誤，年屆古稀、身體健康的王伯在2018年突然肚痛，入院後28小時身亡。家屬大感意外，就王伯離世提出五大指控，包括王伯有心臟衰竭徵狀，但主診外科醫生堅持為他進行入侵性的大腸鏡檢查；醫生更擅自為王伯一併做胃鏡檢查；檢查期間病人情況急轉直下須緊急轉院，卻因職員溝通不善，導致搶救延誤10分鐘。死者的二女兒王小姐說起此情景仍然激動，直言搶救「遲一分鐘都不能接受」。 家屬已就事件，分別向寶血醫院、衞生署及醫務委員會投訴。另外，家屬正等待召開死因研訊，並已向該院提出民事索償。

左起：王伯、王伯妻子、王伯女兒。（家屬提供）

（香港01製圖）

指控一：家屬懷疑王伯腸穿 醫生拒做電腦掃描

事件發生在2018年，死者王伯當時70歲，沒有長期病患，不時會做燒味檔兼職。8月11日早上，王的下腹劇痛和腹瀉，家人帶他到寶血醫院，找相熟、為全家看診十多年的外科醫生求診，並入院接受腹部X光及超聲波檢查，期間他的肛門大量出血兩次，檢查後更呼吸困難。超聲波報告顯示，王的左下腹有積液，其家屬懷疑他出現腸穿，請求醫生為他安排電腦掃描檢查，惟主診的外科醫生認為他患缺血性腸炎，拒做電腦掃描，堅持在翌日為他安排大腸鏡檢查。

指控二：外科醫生懷疑王伯心臟衰竭 仍堅持照大腸鏡

翌日早上，王伯的呼吸困難持續，服用瀉藥後亦未能排便；其血含氧量亦隨之下跌，需要氧氣協助呼吸。當時該外科醫生懷疑他出現心臟衰竭，但無向家屬作任何交代，只在院方紀錄中披露。外科醫生向家屬堅稱大腸鏡檢查的風險很低，將繼續進行。

指控三：王伯心臟停頓 醫生只打一支強心針

王伯入院翌日早上在內窺鏡中心接受大腸鏡檢查。一小時後，外科醫生通知家屬，王的大腸缺血壞死，並出現心臟停頓；麻醉科醫生為病人注射了1支強心針，後來王伯恢復心跳，但須緊急轉送明愛醫院搶救。

麻醉科醫生向家屬表示，王伯「打完強心針都無反應」，故只為他注射一針。家屬表示無法接納此說法，質疑醫生沒按照高級心臟生命支援術做急救。

2018年8月，寶血醫院疑發生一連串醫療失誤，一名70歲老翁接受大腸鏡檢查後數小時身亡。（資料圖片／李穎霖攝）

指控四：轉院ICU溝通不善 搶救延誤10分鐘

寶血醫院職員聯絡消防處救護員，表示需將病人送至明愛醫院的深切治療部；該職員再致電明愛醫院急症室作通知。兩間醫院未有妥善溝通，寶血醫院麻醉科醫生陪伴救護員，直接以病床推送王伯至明愛的深切治療部，惟當時該處並無病床空位，花了10分鐘騰出病房，導致急救延誤。死者的女兒王小姐說起此情景仍然激動，直言搶救「遲一分鐘都不能接受」。

在半小時左右的急救過程中，明愛醫院的醫生為他注射了7支強心針，王伯返魂乏術，在下午1時許證實死亡 ，與照腸鏡相隔3小時。

病人須緊急轉送明愛醫院搶救。（資料圖片）

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指控五：醫生未獲王伯或家屬同意 擅自照胃鏡

家屬後來得知，王伯接受大腸鏡檢查期間出現胃氣，一併接受了胃鏡檢查，但成效不彰。王小姐稱，「喺病人情況咁差嘅情況之下，仲要再做入侵性嘅程序，會令情況更差」。死者所簽的大腸鏡同意書中，並無提及胃鏡項目。當時醫院的部門經理解釋「係包埋架喇」，令家屬感到震驚和不滿。

家屬欲約見醫生被甩底 嘆錯信醫生

王伯過身後，家屬屢次約見主診的外科醫生，希望了解父親情況急劇轉差的來龍去脈，但均被拒絕和爽約。王小姐憶述，「個醫生係完全失蹤，好似無咗件事。」至2019年1月底，家屬才成功約見寶血醫院院長、部門經理和涉事外科醫生。王伯的大女兒談起事件時哽咽，覺得全家人錯信外科醫生，「我媽媽以前直頭當佢神咁，依家個醫生態度180度轉變，媽媽一定係最傷心。」

死者的女兒王小姐直言，搶救「遲一分鐘都不能接受」。（李恩慈攝）

外科教授：照腸鏡增腸道出血或穿孔風險

香港大學結直腸外科名譽副教授潘冬松接受查詢稱，一般而言以超聲波檢查腸胃並非理想做法，因其準確度不足。倘懷疑病人腸道穿孔，最準確的檢查方法是電腦掃描，看看腸道是否有空氣；電腦掃描亦適用於檢查腸炎。如病人的腸炎屬於慢性，照腸鏡屬常見做法；但當情況危急而嚴重，或腸道出現腫脹，照腸鏡便會有一定風險，檢查途中或會令腸道出血或穿孔。

潘冬松又稱，若患者在檢查前已出現呼吸困難及血含氧量下跌，照大腸鏡的風險則更高，因麻醉藥或會影響病人的心跳、血壓及呼吸。潘又稱，腸炎亦有可能導致腹部有積液，醫生的臨床決定是基於病人的實際病情，難以一概而論。

家屬引述醫生：及時停止照腸鏡可避免死亡​

王伯的家屬引述早前聯絡的另一名醫生說法，指死者入院後若進行電腦掃描，便可判斷有否腸穿；外科醫生的X光及超聲波檢查並不準確，更不應進行腸鏡檢查。而當死者已出現心臟衰竭，醫生仍堅持繼續進行腸鏡，屬錯誤決定。如醫生能及早診斷腸穿，及時停止照腸鏡，死者可避免死亡。

寶血醫院回覆指，此宗投訴已被醫務委員會受理及跟進中，不便評論個別醫生的臨床表現。而寶血醫院員工與明愛醫院的溝通過程及詳細文件記錄，已在2018年8月死者家人向衞生署投訴時已向衞生署呈交，而衞生署應已向家屬交代。院方指，文件及記錄清楚顯示，醫院員工和明愛醫院的溝通及所作安排完全附合既定程序，清晰無誤。寶血醫院又稱，向醫生頒發行醫許可是根據醫生的資歷及專業操守作考慮。醫院會根據醫委會的調查結果作出相應決定。