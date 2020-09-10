測量顧問涉公眾地方打鬥　目擊證人拒出庭　案准押後控方須付訟費

測量顧問與一名貨車司機，去年9月次次港鐵站聚集事件因碰撞打鬥，貨車司機用摺刀傷及一名男子，司機早前已認罪及正在服刑。測量師亦有在事件中被控，他否認指控，案件原於今天(10日)開審，惟目擊證人卻拒絕出庭。控方以為公義起見為由，要求到獄中為司機錄口供，惟遭辯方反對，裁判官最後准測量師取得5000元訟費，把案件押後至下月14日再訊。被告准繼續保釋。

案件原有兩名被告，分別為：周耀輝（56歲，貨車司機），及黃紫健（29歲，測量顧問）。兩人同被於去年9月7日，在沙田港鐵站通往A出口的已付車費區域的公眾地方，參與非法打鬥。周另被控管有摺刀，他早前承認兩罪，被判囚6個月及罰款2000元。

控方甫開庭即表示曾向本案目擊證人派遞證人傳票但不果，警方昨晚再次聯絡證人，但對方拒絕上庭作供。他前日去信法庭，申請押後審訊。裁判官李志豪詢問押後原因，控方稱不能控制目擊證人到庭，故此想赴監獄找已認罪及被判監的周，若對方願意作證便依賴其供詞舉證。他形容「為公義起見」，而希望找周錄取口供。

辯方要求取得訟費

辯方則就「公義」反駁，指被告在事件中被人所傷，亦是本案的報案人，又稱3月已著控方考慮證據，如本案無獨立證人，便無法確認周的版本是否和閉路電視錄影相符，又指控方昨天可以確認證人到底會否出庭，認為證人不到庭並非其過失，故反對押後並就此申索訟費。

控方強調證人態度轉變並非他們可以控制，反對辯方的訟費申請。裁判官聞言質疑：「證人唔到庭都唔係你負責，咁咩情況下先係控方責任？」又道：「如果每一次審訊證人都冇到庭，要被告負擔訟費，咁咪好唔公平囉？」最終批准辯方的申請。

案件編號：STCC506/2020