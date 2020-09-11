資優但患情緒病女生認咬傷女警　官信驚惶下不知所措　判感化年半

沙田新城市廣場去年屢次發生示威者聚集，一名資優少女在警方驅散行動期間咬傷女警，她早前承認襲警罪，求情時透露自己患抑鬱症、燥鬱症等，事後三度嘗試自殺。裁判官溫紹明今（11日）判刑時指，事發時香港正值相當困難時刻，被告因情緒問題更易受影響，相信她出於驚慌及不知所措襲警，認為應給她一次機會，於是判處她18個月的感化令。

17歲姓孫的女被告，被控去年9月25日於沙田港鐵站Fancl店外，襲擊編號為22838的女警。

被制服後驚惶至失禁

辯方早前求情時提及，被告為資優兒童，其後她患上抑鬱症，2017年前往英國讀中學，期間曾𠝹手。除抑鬱外，她被診斷患上燥鬱及有自閉障礙，亦因反修例運動，與家人因政見不同，關係每況愈下。抑鬱病令被告事發時更感緊張，被制服後，更驚惶失措至失禁，事後3度嘗試自殺，包括一次欲在大圍站跳軌。

香港正值困難時刻

署理主任裁判官溫紹明指，襲警是嚴重罪行，判監是其中一個選項，但溫官稱事發時香港正值相當困難時刻，無論成年人或青少年都飽受壓力，被告成長時受情緒問題困擾，更易受到環境影響。

溫官相信被告咬警員出於驚慌及不知所措，非主動襲警，事後感到懊悔，相信她已上寶貴的一課，而她也值得法庭給予一次機會，相信感化令可協助被告改過自新，處理情緒問題。

案件編號：STCC533/2020