限聚令｜能否放寬6人一桌？　許樹昌：視乎未來兩周有否相關感染

本港新冠肺炎疫情緩和，港府逐步放寬社交距離措施，限聚令由2人變為4人，食肆可以4人一桌食飯。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，能否進步放寛至6人一桌，未來兩周十分關鍵，「要兩周內無爆發，不明源頭最好少於兩成」，但強調暫不能無上限放鬆，否則重演大型慶祝群組，而社交距離措施仍可能維持到明年年底。

本港新冠肺炎疫情緩和，港府逐步放寬社交距離措施，限聚令由2人變為4人，食肆可以4人一桌食飯。（資料圖片/余俊亮攝）

許樹昌今(13日)接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時指出，從防疫角度出發，固然希望零確診才放鬆社交距離措施，但明白市民出現抗疫疲勞，政府亦要平衡業界生存，雖然近日確診數字仍處於雙位數，不過政府在觀察三周後，認為沒有相關爆發後，決定放寬食肆每枱上限由兩人至四人。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，能否進步放寛至6人一桌，要視乎未來兩周會否爆發相關感染。（資料圖片）

「不明源頭最好少於兩成」

至於現時是否有條件進一步放寬每枱人數，許認為要視乎未來兩周疫情再決定，「要兩周內無爆發，不明源頭最好少於兩成」，強調不可能突然放寬到無上限，否則會再出現早前的大型慶祝感染群組。

酒吧業界關注何時可以重開，許指出，第二波疫情爆嚴重，估計政府押後放寬有其原因，相信當疫情緩和，不明源頭有下跌，政府或有有限放寬。

本港將踏入冬季流感高峯期，許指出本港流感一般維持10至14周，但今年年初縮跌至5周，估計與市民當時有防疫意識有關，因此呼籲市民要注意衞生，勤洗手，否則可能會面對流感及肺炎的雙重夾擊。

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