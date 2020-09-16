復課丨闊別半年返校元朗商中中六生感開心　校長：更珍惜校園時光

全港中小學及幼稚園將於9月23日起分階段恢復面授課堂，同時可於今日（16日）起安排不多於全校六分之一的學生回校進行學習活動。元朗商會中學今日起安排全級中六學生回校上課半天，追趕課程進度以及重新適應面授課堂。 闊別校園半年，今日終再重遇老師及同學，有學生直言已半年無穿校服回校，對於能復課感到開心，校園的學習氛圍較好，大家能互動交流。校長丘志良對於學生能健健康康地回校感到釋懷，「以前學生可能習以為常，但無得返學大半年，依家佢哋應該會更珍惜。」

元朗商會中學中六學生今日起回校恢復面授課堂，維持半日制，放學時間為下午1時05分，每節課時與網上課堂看齊，劃一每節30分鐘。教師亦能安有特別學生需要學生在下午留校，部分課堂下午亦會繼續透過網上學習補課。



中六生期待與同學互動氣氛 贊成考評局精簡考試安排

陳同學對於能回校上課感到開心，最期待是與同學之間的互動氣氛，他認為網課時同學之間沒有社交活動，感覺十分不同。他指作為中六學生需備戰文憑試，過去半年在家中學習時會自行操練歷屆試題，但效果始終比不上回校學習，可即時請教老師。

陳同學現時共修讀6科，他不擔心會追不上進度，同時認為考評局精簡考試安排對他來說是好事，例如取消中英文科口試，「因為我口試成績都唔太理想，可以話對我有利。」歐同學則表示，在家中上課時，與教師的溝通上較不方便，回校時的互動交流會更多。

校長：面授課堂教師才能「一眼關七」照顧學生



校長丘志良今早7時許已在校門迎接首批復課的中六學生，即使口罩亦難掩其興奮心情，談及感受時，直言對學生能健健康康地回校感到十分開心，亦認為網課對師生來說比較辛苦，面授課堂時教師才能「一眼關七」照顧學生的需要，「以前學生可能習以為常，但無得返學大半年，依家佢哋應該會更珍惜。」他現時最希望本港疫情能盡快過去，讓社會回復正常，恢復校園的正常群體生活。

丘志良表示，率先讓中六學生在今日起回校上課，是希望他們盡快重新適應面授課堂，觀察學生的個人衛生狀況，以及如何控制學生之間的社交距離，作為9月23日其他級別復課的參考標準。

對於考評局的文憑試精簡方案，丘志良認為考核內容未有大幅度改變，但中英文科的課擔相對減少，目前估計各科整體都能追回學習進度。

元朗商會中學中六學生今日起回校恢復面授課堂。（鄺曉斌攝）

總結過去半年網課 教師認為進度滯後至少一個月

元朗商會中學在2月時已開始啟動網上教學，是首批全面採用實時直播課堂的其中一間中學，但丘志良總結過去半年經驗時，他認為結果反映網課的課時不能太長，因此會較正常面授課堂的課時減少，部份教師認為學生學習進度滯後至少一個月，他形容情況並不是最理想。另外，學生亦反映網上課堂時需經常看電子屏幕，很容易會產生疲勞。

丘志良認為，電子學習是疫情下的唯一方法，今年的經驗能讓學校提供參考，以應付日後的突發需要，亦可讓學界反思如何更有效利用電子學習設備，結合日常課堂之用。