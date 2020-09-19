新冠肺炎・最新｜當局加強巡查食肆　累計確診數勢破5000大關

第三波新冠肺炎疫情回穩，本港昨日新增3宗確診，包括2宗本地及1宗輸入個案，累計全港共4,997人感染。港大公共衞生學院一名實驗人員確診，其14日前曾接觸新冠病毒，而另一人假陽性。連港大的個案，消息指至少3宗初步確診，即今日（19日）全港累計感染人數勢破5,000大關。 食物及衞生局局長陳肇始預告，將加強巡查食肆有無遵守防疫措施，如枱與枱之間距離1.5米，每枱上限4人，最多只能坐一半滿。

▼諾士佛臺、中環蘭桂坊、蘇豪區酒吧重開情況▼

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新冠肺炎｜入境澳門檢測證明以採樣時間作準 港漢逾時過關被遣返

【07:00】本港新冠肺炎第三波疫情稍為減退，現時的確診數字重回低水平，現時澳門當局對本港居民入境仍設有較嚴謹的措施，需要持有24小時內進行的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，到境後亦要在定點地方進行醫學監察。

讀者何先生於周四（17日）晚上6時取得本地化驗所結果後，原以為今日晚上6時前可入境，惟入境時才得知是以採樣時間作準，被當局指令簽署一份拒絕入境通知書，指「危害澳門特別行政區公共安全或公共秩序之活動」，即時遣返香港並要進行14日隔離。他坦言原計劃在澳門隔離14日後，再透過澳門與內地毋須隔離的通關政策，再進入內地，但現卻未能成事，「偷雞唔到蝕渣米」。

▼9月18日泳池重開▼

確診大廈食肆｜恒生24歲女職員確診 曾到朗豪坊、美麗華酒店Yamm

【00:00】疫情未完全回穩，本港周五（18日）新增3宗新冠肺炎確診個案，其中兩宗屬本地個案，餘下1宗屬外地輸入，未有源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪行蹤。資料顯示，兩名本地個案患者分別居於油塘邨美塘樓及旺角砵蘭街300號；行蹤方面，居旺角砵蘭街的24歲女患者，曾到訪油尖旺多個商場，包括旺角中心、朗豪坊及T.O.P商場，亦曾到訪提供自助餐的尖沙咀美麗華酒店Yamm餐廳，以及其工作地點恒生銀行土瓜灣分行。另一居油塘的55歲女子，則曾出沒於九龍灣MegaBox，她於商場內的AEON任職售貨員。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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新冠肺炎｜港大醫學院實驗員一確診一假陽性 14日前有接觸病毒

新冠肺炎｜酒吧重開愈夜愈多人 枱與枱距離或不足 當局加強巡查

新冠肺炎｜增3宗確診 為旺角盈館、觀塘鐘聲慈善社員工家人

新冠肺炎｜海洋公園今第二度重開 排頭位市民：趁未執笠前嚟多次