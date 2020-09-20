北區醫院人員未按程序冷藏　遺4包血漿於運送箱須銷毀　院方致歉

新型冠狀病毒肺炎疫情下，紅十字會多次為血庫存量告急，指O型、A型及B型的庫存全部均屬低水平，惟最近公立醫院疑有程序出錯致有血漿須銷毀。 據了解，北區醫院有人員疑未按程序將全部急凍血漿冷藏，有4包血漿被遺留在運送箱，紅十字會回收運送箱時揭發事件，該4包血漿因放置於室溫太久，不能使用須銷毀。 北區醫院發言人承認事件，指事發於9月8日，醫院職員因溝通問題未有將4包血漿存放於指定冷藏庫，院方就事件向捐血者及市民致歉，並成立調查小組檢討處理血製品流程。

北區醫院人員未按程序冷藏，遺4包血漿於運送箱須銷毀。（資料圖片）

《香港01》獲悉，北區醫院有人員漏將4包急凍血漿按程序冷藏，被遺留在運送箱，至紅十字會回收運送箱時揭發事件，該4包血漿因放置於室溫太久，不能使用須銷毀。

北區醫院發言人確認事件，並就事件向捐血者及市民致歉。發言人指，該院血庫於9月9日接獲香港紅十字會輸血服務中心通知，由北區醫院回收的血液製品運送箱中發現四包血漿。由於有關血漿已放置在室溫超過30分鐘，不適宜使用。

北區醫院：溝通問題無冷藏 將成立調查小組檢討

院方有關部門初步調查發現，該四包血漿是由輸血服務中心於9月8日送至醫院的血庫。血庫職員完成登記程序後，因溝通問題未有將該四包血漿存放於指定冷藏庫，而將其遺留在運送箱內，並在翌日將運送箱歸還輸血服務中心。

發言人指院方非常關注事件，今日已向醫院管理局總辦事處就事件作出通報，並會成立調查小組，深入檢討血庫接收及處理血液製品的流程，提出改善措施，並會加強職員就事件呈報機制的培訓，避免同類事件再次發生。

院方提到，醫院血庫定期接收輸血服務中心的血液製品，以保持足夠儲備。該院血庫一直有充足血漿存量，有關事件並沒有影響病人治療。