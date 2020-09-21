A-1 Bakery 前主管涉受賄　助兩麵包師拍卡「扮工」呃2.5萬元人工

廉政公署上周五（18日）落案起訴一名英王麵包（A-1 Bakery ）前主管，控告他涉嫌分別與兩名下屬串謀偽造值勤紀錄，先後45次協助下屬「拍卡」報到，詐騙該麵包店工資共約2.5萬元，並從2人收取賄款共逾2.2萬元。被告將於明日（22日）在沙田裁判法院答辯。

廉政公署上周五（18日）落案起訴一名英王麵包（香港）有限公司前主管，控告他涉嫌分別與兩名下屬串謀偽造值勤紀錄；圖非涉事店舖。（A-1 Bakery網頁圖片）

被告顧志富（40歲），為英王麵包前高級主管，被控4項罪名，即兩項代理人串謀接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條，及兩項串謀欺詐，違反普通法。

被告於案發時任職英王麵包高級主管，被派駐到位於沙田的麵包工場當夜更工作，負責編製執勤輪值表及監督下屬的工作，包括一名高級麵包師組長及一名高級麵包師。該麵包工場的職員在上下班時均須將其職員證放在讀卡器上「拍卡」作值勤紀錄。

廉政公署上周五（18日）落案起訴一名英王麵包（香港）有限公司前主管，控告他涉嫌分別與兩名下屬串謀偽造值勤紀錄。（資料圖片）

涉45次「拍卡」協助報到

其中兩項控罪指被告涉嫌於2017年1月3日至2019年3月7日期間，分別與上述高級麵包師組長及高級麵包師一同串謀欺詐英王麵包，不誠實地訛稱該兩名人士曾在該麵包工場報到，因而導致及誘使英王麵包向他們支付工資共約2.5萬元。

餘下兩項控罪指被告涉嫌於2017年1月3日至2019年1月30日期間，分別與上述高級麵包師組長及高級麵包師一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下，從該兩名人士接受共逾2.2萬元，作為協助事實上是缺勤的該兩名人士報到，以其職員證「拍卡」的誘因或報酬。被告涉嫌先後45次，將該兩名人士的職員證「拍卡」，以協助他們報到。

英王麵包在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋，以待明日應訊。