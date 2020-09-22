課程檢討報告｜倡保3322入大學要求　另添放榜前學校推薦直入大學

學校課程檢討專責小組在2017年11月成立，花近3年，小組終在今天（22日）向教育局提交最終報告。大學收生方面，小組建議維持「3322」作為入大學就讀學士學位課程的「一般入學要求」，並建議大學按個別情況增加收生靈活性，包括提出以非聯絡形式試行「學校推薦直接錄取計劃」。 「學校推薦直接錄取計劃」下，八大每年會公布參與計劃的課程名單、學額及收生要求，每間中學每學年最多推薦兩名具才華或特別能力的學生報讀其中一間資助大學的一個課程。若獲大學接納申請，學生可在文憑試放榜前（大約4月）收到取錄通知，屆時不論文憑試成績如何，亦可升讀課程。小組初步估算每學年最多約1,000名學生可經新計劃升大學。

現有的校長推薦計劃屬聯招之內，部份被推薦學生可獲有條件取錄或額外分數，他們需符合大學一般入學要求，在DSE中考取至少「3322」成績。（資料圖片）

新的「學校推薦直接錄取計劃」與聯招下的「校長推薦計劃」有分別。原有的校長推薦計劃是希望肯定申請人在社會服務上的貢獻、於非學術範疇上的卓越表現，又或申請人具備的領袖才能。而新的「學校推薦直接錄取計劃」，是希望認同學生的特殊才華，以非聯招方式將課程與學生配對，將未必可在公開試反映某些特質及能力的學生收入大學教育之內。

每年最多約1千人可循計劃直升大學



每間中學每學年可獲兩個推薦名額，推薦在STEM相關科目、語文、體育及藝術等具特別才華和濃厚興趣的學生，入讀其中一所大學一個課程。小組估算每年最多將有約1,000名學生透過此計劃獲得推薦。

八大每年會公布參加計劃的課程名單及學額

至於獲推薦學生可選報的課程，由每所教資會資助大學自行決定，即大學每學年會公布轄下哪些第一年學士學位課程會參與計劃、學位數目及課程特定入學要求。

小組已與負責聯招和教資會資助大學代表進行數次會面，已有個別大學表示會支持「學校推薦直接錄取計劃」。（資料圖片）

計劃不受限於文憑試結果或3322最低入學要求

大學課程主管將透過面試和參考補充文件（如學校成績表、學生學習概覽），全面考慮獲推薦學生是否適合修讀該課程。而大學將在4月（即文憑試放榜前）向合適的獲推薦學生發出「直接錄取」通知，經直接錄取的學生不論文憑試結果如何，都會按規定入讀該課程。

若獲推薦學生最終未被大學錄取或其不接受「直接錄取」，可循現行程序向聯招處遞交入讀大學課程的逾期申請。計劃運作細節將有待與聯招處和大學落實。

小組：個別大學支持計劃 餘下實務交教育局跟進

小組表示，已與負責聯招和教資會資助大學代表進行數次會面，欣悉個別大學已表示支持「學校推薦直接錄取計劃」，及就計劃初步提出相關的指定課程。而關乎計劃的實務和程序問題將由教育局跟進。

未來或將計劃納入聯招

小組解釋，試行期間以非聯招方式進行計劃，是希望減低計劃對聯招機制帶來未知的影響，待累積數年經驗後，教育局可與教資會資助大學和聯招處探討將計劃納入聯招內的可能性。而公布計劃錄取結果定在4月，因屆時大部分文憑試科目的考試已經完成，料不會有學生因參與計劃而放棄應考文憑試。