新冠肺炎｜旅發局擬送一萬個免費本地遊名額　限聚令大放寬可推出

新冠病毒第三波疫情明顯回落，但港人仍暫無望外遊，本地旅遊業界瀕臨大崩潰邊緣。旅遊發展局正籌備花費數百萬元，推出「賞你遊香港」計劃，市民只要於零售或餐飲消費指定金額，初步擬以1,000元為目標，便可免費換領一個地道遊名額，可參加一個長約4小時、包一餐的本地遊活動，名額一萬個，將提供50個行程選擇。 但這項免費本地遊計劃仍推出無期，該局總幹事程鼎一表示，目前限聚令上限為四人，即只一個導遊帶三名客人，成本效益不足，但即使達到八人也一樣，需要達到可容許20至30才可，因此推出時間，仍要待限聚令大幅度放寬。 另外，旅發局正如常籌備繽紛冬日節，也計劃再辦除夕倒數，將會設煙花匯演。

設平台準備搶旅客 研設衛生防疫指引

因應本港近期疫情減退，政府重啟與部分國家商討旅遊氣泡。程鼎一指出，若實行旅遊氣泡，必須兩地都承諾旅客出入境均毋須強制隔離檢疫，「現在全世界未有真正旅遊氣泡！」

不過旅發局已籌備名為「Open House Hong Kong」（再遇．就在香港）平台計劃，以準備重開跨境旅遊時，即時推出優惠搶客。他估計最初會由澳門、深圳及廣州開，再擴至大灣區城市，然後到整個內地，相信初時香港人出去多，來港的則會是商務及年輕旅客為主。他指出，去年11月社會事件期間嚴峻時，內地旅客只減少一半，認為香港如可重開旅遊，他們會回來；他又指本港78%旅客來自內地，當中四分三由大灣區來港。

除了會有優惠促銷吸引旅客來港，為增加他們信心，正構思一套衛生防疫指引予旅遊相關業界，包括零售、餐飲業，冀能方便旅客辨識，具體操作內容有待諮詢業界，如食肆要有專屬執枱員及傳菜員，參與公司會獲發證明，以便向旅客展示。

旅遊發展局總幹事程鼎一表示，「賞你遊香港」計劃何時推出，要視乎限聚令能否大幅放寬。（倪清江攝）

持續推出多項宣傳計劃令旅客不忘香港

程鼎一表示，一旦可恢復跨境旅遊，全球勢必互搶旅客。為令旅客不會忘記香港，旅發局在疫情期間推出不同宣傳項目，以維持香港於客源市場曝光。部分項目如下：

1. 將製作不同的VR 360片段宣傳香港不同的旅遊特色，讓旅客儼如親歷其境 ，如10月初會率先推出VR 360片段介紹本港獨特的綠色景致。

2. 於7月在東南亞推出「100個想念香港的理由」宣傳，向當地網紅送上香港街頭小食三寶——燒賣、魚蛋、缽仔糕的食材及食譜，邀請他們分享最想念香港的事物，有135位網紅支持，成功接觸5,000萬人次。

3. 在韓國推出《我的彩色香港》推廣，邀請韓國人氣插畫家繪畫香港標誌特色插畫，繪本亦印有多幅香港靚相，送予當地名人及網紅，邀請他們填色後於網上分享外；亦會舉辦網上比賽，鼓勵消費者下載繪本。

４. 安排介紹香港的電視節目於地區或國際及電視頻道播放，如Discovery，NatGeo 等。