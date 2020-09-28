印尼新政策增僱主收費　外傭中介：菲律賓亦擬訓練費轉嫁僱主

印尼政府移民工人保障局最近宣布將於2021年1月起實施新規定，屆時印傭出國護照、「良民證」，以及印尼社會保障供款費用將由僱主負擔。香港僱傭代理協會主席張結民今日（28日）指，估計日後僱主聘請印傭來港的開支增至1.7萬1.8萬元，甚至達2萬元。 張又指，由於海外程序需時兩至三個月，故外傭公司在一星期前已相應調整收費。雖然現時聘菲律賓外傭的費用較低，但他稱當地正討論由訓練費及證書費是否轉嫁予僱主，涉及費用同樣是4千至5千元。

僱主日後聘請外傭的費用增加。（資料圖片／歐嘉樂攝）

張結民今日於商台節目《在晴朗的一天出發》中指，現時僱主要聘請印傭約需支付1.3至.4萬元的費用，出國護照、良民證等費用則由印傭自行支付。但由明年起，僱主須額外承擔該批費用，包括印傭由住所到機場的交通費等，估計須多付4000元，即僱主共要支持1.7至.8萬元，甚至2萬元。

張表示，由於聘請涉及海外程序，需時兩至三個月，故一星期前已增加費用。但由於疫情關係，到港外傭減少，因此暫時未見到市場反應，但本港家庭對外僱仍有需求，若以兩年合約計算，僱主每個月實質多付約二百元。

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他擔心，外傭到港負擔減輕，有可能會令外傭「更容易話唔做」；但屆時僱主仍需支付一個月工資及機票等，或引起不滿。現時聘請菲傭的費用較低，但據他了解，現時菲律賓當局亦商討原本由菲傭支付的訓練費及證書費，是否由僱主支付，「相關費用都係4000至5000元，相信好快實施」。