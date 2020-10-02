新冠肺炎｜足球場、籃球場今重開　體育教練：可幫行業止血

政府早前宣布，因應新型冠狀病毒肺炎最新疫情發展，放寬部份防疫措施，包括容許市民於體育處所進行隊際運動，運動期間人數可多於4人，包括籃球、足球及排球等。 有體育教練表示，早前有70%至80%教練已轉行，因此球場可重開對教練有很大幫助，形容是「止血」。然而，目前學校因教育局指引及安全起見，仍未重開球隊訓練班，只可在網上教理論等。而在防疫措施方面，目前球隊會集中訓練個人技術為主，有避免有身體接觸的訓練。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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香港體育教練工會籌委劉嘉豪今日（2日）於港台節目「千禧年代」中指，措施對教練生計有很大幫助，可以恢復團體運動訓練班。他今早曾去過部分籃球場視察，形容「好旺，有30到40人排隊打波」。

然而因訓練班已暫停太長，不少家長已為子女安排其他活動，而學校亦因要跟從教育局指引，以及為安全起見，校內訓練班仍暫停，只用網上課堂教授理論等。而防疫措施方面，現時訓練期間隊員可自行選擇是否戴口罩，而目前會集中訓練個人技術為主，有避免有身體接觸的訓練，笑言「有得射框小朋友已好鼓舞」。

他又指，現時業界前景仍不明朗，有約70%至80%教練為了生計已轉行，未知日後會否重投教練行業。