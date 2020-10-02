新冠肺炎．最新｜特朗普夫婦確診　IFC日本餐廳「無二」廚師染疫

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，衞生署今日（2日）公布，新增7宗確診，累計個案總數是5,105宗。新增個案中，有4宗屬輸入個案，餘下3宗個案則屬本地個案，包括伊利沙伯醫院男護士及國際金融中心（IFC）一期的日本餐廳「無二」廚師。 足球場及籃球場等今日重開放，不少「波牛」即組隊踢波，籃球場也再見「入樽」場面。今日是中秋節翌日假期，不少市民到郊區遊玩，東涌也逼爆，有長長人龍排隊等坐360纜車及入大澳玩樂。

直擊逾30人本地團 嘆添好運遊海洋公園 大律師：影團體相要小心

【21:15】近日疫情回穩，有旅行社趁中秋及國慶四日長假期間，重推本地團「試水溫」。《香港01》記者昨日（1日）於港鐵香港站機場快線出入口發現有群本地團遊客，吃「米芝蓮」餐廳添好運點心早餐，及後到海洋公園團，「全包宴」價330元。

有關旅行社的董事總經理胡兆英強調，只協助有需要的市民到園遊玩， 「最多門外影張相，但盡量少啲人一同影。」但對於工作人員未能及時為客人安排坐位，探熱等，認為要再提醒一點較安全。而大律師陸偉雄則說，過程中並沒有違犯限聚令的各規定，但值得留意的是，影團體相時，有機會於公共地方多於四人而留有證據被指違法，可能會被追究，最好小心一點。

新冠肺炎｜旅遊業界籲再推保就業吊鹽水 導遊工會︰人哋驚咗香港

【21:12】本港新冠肺炎疫情持續，旅遊業首當其衝大受打擊，雖然政府曾推出「旅行社鼓勵計劃」、「綠色生活本地遊鼓勵計劃」及「旅行代理商及從業員支援計劃」，為業界及從業員提供金錢的資助。但香港旅遊業議會主席黃進達及香港導遊總工會理事長黃嘉毅均表示，計劃對業界並無幫助。

黃進達指，第二波疫情結束後，業界當時曾短暫推出本地團，認為應捨難取易，指政府應優先重辦本地團，否則將會出現裁員及結業潮。黃嘉毅則表示，「而家唔係香港驚人哋，係人哋驚咗香港」，更透露不少從業員逼於無奈下當保安或地盤工人等，甚至須借貸渡日，斥責政府不知民間疾苦。

限聚令｜食環署控逾10間食肆違規 涉違口罩令、餐桌隔不足1.5米

【19:48】國慶、中秋適逄長假期，不少人會選擇外出用膳。食環署昨日（1日）和今日（2日）一共巡查超過1,250間餐飲業務處所，並向超過10間處所的負責人展開提出檢控的法律程序，主要關乎餐桌之間距離未符合有關規定及處所內人士未有在飲食以外時間佩戴口罩。食環署再次提醒餐飲處所經營者及從業員須嚴格遵從第599F章的規定。

特朗普確診｜體重240磅 醫生指肥胖屬高危 逾70歲死亡率高90倍



【19:31】美國總統特朗普（Donald Trump）及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）今日證實確診。本港呼吸系統專科醫生梁子超表示，綜合全球多個國家的臨床數據，70歲以上長者患上新冠肺炎的死亡率約為4至5%。他又指，特朗普未有出現病徵，相信現階段仍是感染初期，需在未來數天觀察其病情演變。美國疾控中心（CDC）的數據顯示，65至74歲的新冠肺炎患者，死亡率比18至29歲患者高出90倍。

健康碼｜陳肇始稱已與粵澳討論 姚思榮：港府要求毋須清零才通關

【19:02】本港第三波疫情逐漸回落，食物及衞生局局長陳肇始今日發表網誌指，政府正與粵澳兩地政府重啟討論作準備，讓社會在情況容許的時候逐步恢復正常運作和活動。而旅遊界立法會議員姚思榮則透露，特首林鄭月娥已經向中央政府反映，盼本港不用零確診下才可以通關，有望10月內能開放有限度通關。

食物及衞生局局長陳肇始指出，本港疫情已明顯由7月底的高峰回落，漸趨穩定。（資料圖片 / 高仲明攝）

中秋翌日東涌逼爆 雙人龍入大澳或坐纜車 市民：大概排一個鐘

【17:00】今（2日）為十一國慶日、中秋節長假期第二日，有不少市民到郊外遊玩。中午時份，東涌一帶人頭湧湧，除了不少市民到東薈城購物，往大澳的11號巴士以及昂坪360纜車亦同樣大排長龍。有到昂坪360纜車的市民表示，預計紅日假期人流會較多，「知人多但唔知會有咁多，聽人講大概排一個鐘」。適逢長假期因疫情無法去旅行，都有市民表示可惜，不過亦覺得「喺香港玩下」亦是不錯的選擇。

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長假期多區人頭湧湧 張竹君：若多時沒戴口罩 增隱形傳播風險

【16:45】張竹君表示，伊利沙伯醫院25歲男護士確診（＃5104），他曾與5至6名朋友 ,於9月18,20日去朋友家。男護士的病毒為CT值20，男廚師的病毒量（CT值）大約20幾。

新冠肺炎｜中環IFC日本餐廳「無二」廚師染疫 曾發燒上班五天

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增7宗確診，其中3宗屬本地個案包括兩宗無源頭。當中一個案是33歲男子，在IFC二樓的日本餐廳「無二」任職廚師（＃5102）,住灣仔軒尼詩道光裕樓。



張竹君表示，該廚師的工作風險不高，主要負責熟食，不會在食客面前切壽司及刺身，但上班幾日，相信客人要做檢測。 現時餐廳的13名同事須入檢疫中心。她提醒，9月23日起曾到該餐廳的客人如有不適，應盡快看醫生，如無病徵可以電郵至衞生署拎樣本樽。

銅芯口罩｜市民下周一起可到郵局、公屋屋邨辦事處等300處索取

【16:32】創新及科技局今日宣布，如市民尚未領取「銅芯抗疫口罩」，可於下周一（5日）起，至到本月31日期間，到全港郵政局索取。另外，房委會轄下的公共租住屋邨及房協轄下出租屋邨居民，亦可選擇到其屋邨辦事處索取，合共有逾300處地點。政府又提醒，市民索取時須向職員出示身份證正本，如從未曾領取口罩，可獲發兩個成人尺碼口罩，如以前已領過口罩，便只能獲派一個口罩。

新冠肺炎｜林鄭月娥出席公開活動不戴口罩 大狀：特首應以身作則

【16:32】「口罩令」目前仍生效，任何人除非飲食和運動，否則身處公眾地方均須戴口罩。特首林鄭月娥近日在至少兩個官方活動——本周二（9月29日）中區軍用碼頭移交儀式及昨日（10月1日）國慶71周年酒會，她和出席官員在台上都無戴口罩，尤其是在國慶酒會上，台上眾人互相祝酒，又談笑風生。

被問到高官們有否違反「口罩令」，兩名大律師均表示，條文存在灰色地帶，公眾不可自由進出酒會，故該場地未必可定義作公眾地方。不過大律師陸偉雄稱，特首應以身作則，「致完辭就戴返個口罩啦！美國總統特朗普成日講嘢唔戴口罩，現在都確診啦。」而公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，國慶酒會屬於非常大型的聚會，在疫情未穩定的期間可免則免。

↓↓康文署籃球場及足球場今日重開↓↓

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新冠肺炎｜康文署球場解封 幾十年波牛到麥花臣踢波：唔踢唔舒服



【13:26】今日早上在旺角麥花臣遊樂場的球場，已有不少市民到場踢波及打籃球。有市民表示，「街場」關閉多時，「梗係會（悶）啦，踢吓波，唔踢唔舒服嘛」，故得悉球場重開後，特意約友人前來，「一早八點幾落嚟」。

新冠肺炎｜足球場、籃球場今重開 體育教練：可幫行業止血

美國總統特朗普在社交網站Twitter公布確診新型肺炎。（Twitter截圖）

【13:10】美國總統特朗普在社交網站Twitter公布，他與太太梅拉尼婭確診新型肺炎。早前他的高級顧問希克斯（Hope Hicks）已確診。

【11:50】消息指，本港今日新增大概8宗新冠肺炎確診個案，包括一名感染源頭不明的伊利沙伯醫院內科男護士。

新冠肺炎｜姚思榮：度假型酒店中秋連假已爆滿 惟長遠轉型不健康

【10:37】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，旅遊業及酒店等生意大受打擊，不少酒店轉型主打本地生意，推出「Staycation」優惠。旅遊界立法會議員姚思榮指，由中秋前一晚至10月3日期間，主力度假型酒店，如香港迪士尼樂園的酒店等已全部爆滿；不少國際品牌旗下的酒店亦有70%至80%入住率。

然而姚認為，目前轉型情況長遠而言不健康，只是「無辦法中嘅辦法」。他希望政府10月內可有限度通關，以及盡快推出健康碼，否則10月旅行社及酒店等或會出現裁員潮。

昨日總覽：

中秋節｜疫情下酒樓訂座率僅得去年兩成 楊位醒：50年來最弱



多個團體早上派口罩、燈籠禮品包 逾百市民聚集：排一小時才拿到



市民迫入長洲度中秋 東堤房價趁旺加價3倍 市民：好想去泰國



疫情下外賣送餐需求激增 今年首8個月單車、電單車意外勁升四成



新冠肺炎｜26歲滯港泰女確診 列本地源頭不明個案 曾住數家酒店



新冠肺炎｜伊院內科護士初步確診 昨有病徵仍上班 6同事須檢疫



中秋國慶首日旺角朗豪坊氣氛冷清 市民不願消費：行一陣就返屋企



院舍煞停中秋探訪 未能與九旬母團圓 兒：想捉着她的手開心過節



確診大廈食肆｜中招泰女曾到九龍城侯王道 同址曾有另2患者到訪



中秋｜食肆人流劇減 一家人分三枱坐：以前坐埋一齊開心啲





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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼