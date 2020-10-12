外聘傳譯員安排費時、質素參差　申訴署展開主動調查

根據政府指引，政府內所有會為不同種族人士提供服務的部門，都有責任提供適當外語傳譯服務。申訴專員公署今日（12日）表示，現時政府並無整合可供各部門聘用的傳譯員資料，而且對其資歷要求，亦沒有劃一標準，認為由部門各自尋找及採購外聘傳譯服務，不但耗用不少時間和資源，亦難保證傳譯員質素。申訴專員趙慧賢稱，會就外聘傳譯服務安排展開主動調查，研究有否改善之處。

申訴專員趙慧賢稱，會就外聘傳譯服務安排展開主動調查，研究有否改善之處。（資料圖片）

根據政制及內地事務局的《促進種族平等行政指引》，政府內所有為不同種族提供服務的政策局、部門，及其管轄的相關公營機構，有責任向有需要人士，提供適當的外語傳譯服務，以確保他們可享平等機會獲得公共服務。申訴專員公署稱，現時除透過民政事務總署委託「融匯—少數族裔人士支援服務中心」提供的一般性質的傳譯服務，部門會按其運作需要及情況，各自從市場聘用合適的外語及中國方言傳譯服務。

申訴專員公署稱，傳譯員需要具備認可資歷，及傳譯技巧達到一定水平，對保障只能操外語，或其他中國方言人士權益，以促進當局工作成效。公署認為，當局並無整合可供各部門聘用的外聘傳譯員資料，而且對傳譯員資歷要求亦沒有劃一標準。

公署續指，根據初步查訊所得，以往不少執法部門尋找外聘外語及中國方言傳譯員時，都會參考司法機構的兼職法庭傳譯員登記名單，但自2018年8月起，司法機構政務處已停止向外提供該登記名單。公署認為，由部門各自尋找及採購外聘傳譯服務，不但耗用時間和資源，亦難以保證傳譯員的質素，因此決定展開主動調查，除探討指引，亦研究外聘傳譯服務安排。

趙慧賢表示，香港是多元文化社會，致力推動不同種族及語言人士共融，希望藉主動調查，促使當局改善外聘傳譯員的安排，促進政府當局行政效率，並加強監察政府聘用的傳譯服務質素。