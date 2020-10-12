有免費幼稚園年雜費7500元　茶點費佔近半　註冊費最貴2.5萬

政府實施免費優質幼稚園教育計劃踏入第四年，部分幼稚園每學年仍收取額外「主要代辦項目」費用，包括校服、書本、茶點等。教育局今日（12日）發布2020/21學年《幼稚園概覽》網上版，《香港01》統計部分幼稚園在2019/20學年的雜費。當中，元朗商會幼稚園去年雜費逾7,500元，嶺南幼稚園（小西灣）去年的茶點費用為2,900元。 今年獲教育局批准收取超逾核准上限註冊費的幼稚園共有7間，有關註冊費的金額由1,200元至2.5萬元。當局指，學童如已繳付註冊費並其後在該幼稚園就讀，校方必須在有關學年的第一個月把註冊費全數退回該學童。

元朗商會幼稚園全年雜費約7500元。（學校網頁截圖)

兩幼稚園雜費逾5000元

免費優質幼稚園教育計劃至今共有763間幼稚園參加，約佔合資格幼稚園的97%。教育局今日發布2020/21學年《幼稚園概覽》網上版，涵蓋全港約1,050所幼稚園的資料，包括在本學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園的核准學費等。

《香港01》統計概覽內部分幼稚園在2019/20學年的「主要代辦項目參考價目」，包括茶點、以及書本、練習簿/作業、和校服書包等其他雜費。參加幼稚園教育計劃的元朗商會幼稚園上學年的雜費逾7,500元，當中書本及練習簿/作業費用約佔3,100元；其次為嶺南幼稚園（小西灣）及激活幼稚園，去年雜費約5,900元及5,500元（詳見下圖）。

至於未有參加幼稚園教育計劃的康怡中英文幼稚園，去年雜費約5,500元；玫瑰崗幼稚園去年雜費約4,600元。

嶺南幼稚園（小西灣）及去年雜費約5,900元。（學校網頁圖片）

7校註冊費超逾上限獲批

教育局表示，現時共有36間幼稚園獲批准收取超逾核准上限的報名費，有關報名費的金額由50元至2,800元；獲批准收取超逾核准上限註冊費的幼稚園共有7間，有關註冊費的金額由1,200元至2.5萬元。學童如已繳付註冊費並其後在該幼稚園就讀，校方必須在有關學年的第一個月把註冊費全數退回該學童。