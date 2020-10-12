幼稚園概覽網上版今日發布　編印版本月底可供查閱

教育局今日（12日）發布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年」網上版，為家長提供全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的基本資料，提升學校的透明度，讓家長為子女選校時能掌握更多相關資訊。概覽同時設有流動應用程式版，以供下載。

發言人續指，概覽同時登載各幼稚園的校長及教師人數和有關學歷、學生人數、師生比例、課程資料、主要代辦項目參考價目、報名費、註冊費及入學申請資料等。所有參加計劃的幼稚園亦須同時公開主要開支範圍的支出比例。概覽亦設有「對非華語學童的支援」及「對有特殊需要的學童的支援」欄目，方便家長參考。 發言人表示，所有參加計劃的幼稚園均須接受質素評核，以確保質素。概覽會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至已上載的最近期的質素評核報告。

「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年」網上版截圖。（網頁截圖）

概覽的編印本會於10月31日起放置在教育局區域教育服務處、民政事務總署民政諮詢中心、衞生署母嬰健康院、社會福利署綜合家庭服務中心、各公共圖書館、民政事務總署資助的少數族裔人士支援服務中心等地點，供家長查閱。概覽設有英文版編印本，讓非華語學童家長更容易及全面掌握幼稚園的資料。

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