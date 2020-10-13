新冠肺炎・最新｜再有無源頭個案　政府最快今公布是否延長限聚令

新冠肺炎疫情未緩和，衞生署昨日（12日）公布新增11宗確診個案，5宗屬本地個案，當中涉及屯門職業訓練局(VTC)青年學院女學生，該校與相連的屯門IVE停課 14日；另一名巴基斯坦裔新媽媽確診，屬無源頭個案。本港累計確診個案增至5,194宗，另有少於10宗初步確診個案。 上周五延續7日的防疫措施，包括4人限聚令、食肆每枱限坐4人、口罩令等均於本周四（15日）午夜屆滿，由於持續有新本地未有源頭個案，據了解，政府傾向維持有關措施不變，料政府最快今日有公布。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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【04:00】香港賽馬會周一（12日）公布，決定於本周五（16日）起恢復在場外投注處提供六合彩購票服務，不再只限手機程式和電話投注。自9月恢復六合彩攪珠後，馬會每周只舉辦一次攪珠，本月餘下日子仍維持逢周四進行，即10月15日、10月22日及10月29日。

【00:00】本港新冠肺炎疫情反彈，今天再增11宗確診個案，當中5宗屬本地感染個案，其中個案編號#5193，為就讀屯門職業訓練局青年學院的18歲女學生，曾與China Secret酒吧群組的確診者一起到港威酒店出席八人派對，懷疑屬於該群組第三代感染，該群組累計共有14人確診。她報住上水天平邨天喜樓，確診前曾入住荃灣悅來酒店。

新增新冠肺炎患者住處。（香港01製圖）