國泰裁員｜國泰迷盡儲點滴　餐單模型如家珍　為首航即日來回台灣

十多盒國泰飛機模型包裝完好放置桌上，小林小心翼翼沿盒用𠝹刀拆開，笑說家中沒有位置擺放模型。家中收藏共40至50盒飛機模型，「坐過盡量都會在市場上買，或者睇下有無二手」。一個個機上提供的梳洗包、一張張文件夾內筆直的餐單等和國泰相關的物品都是他搜羅的目標。他約20年前開始，會提着相機「做龍友」追影飛機，曾在山頂紮營過夜，等候波音747客機在維港上空低飛告別。 他偏愛陪他成長的國泰航空，說手中的波音747、洛歇三星兩架機型從小看到大。讓他引以為傲的國泰面臨重組裁員命運，他傷感嘆道無可避免。

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一架藍綠色波音747客機機尾有潔白剔勾醒目標誌，另一架鮮綠色、機尾劃有兩行白間的洛歇三星客機也是國泰飛機，這兩架如手掌般大小的模型在芸芸藏品中最深得他歡心。

小林自工作賺錢就後就開始收藏飛機模型，家中40至50盒飛機模型有12架是國泰，幾乎收盡國泰機隊的所有機型，他說：「最鍾意嘅一定係747，同埋呢架三星客機，因為呢兩款機都係我細個、咩野都唔認識嘅時候，成日係國泰廣告裏面見過嘅飛機。」

鮮綠色洛歇三星客機機尾的兩行白間彷如機師上肩膀徽章，被稱為「大柴」，是70、80年代的國泰塗裝，特別在有一個引擎設於機尾上，變相有三個引擎，容易辨認，屬當年的旗艦機。而俗稱「魚翅」塗裝波音747客機是近20年常見，小林形容機頭的雙層機艙霸氣漂亮。

俗稱「魚翅」塗裝波音747客機是近20年常見，小林形容機頭的雙層機艙霸氣漂亮。（羅國輝攝）

小林在四、五歲時，鄰居為移民親友送機時，會帶到啟德機場他見識。離開一直生活的元朗，山長水遠來到九龍城，才發現世界原來除了小巴、巴士，還有龐然大物在空中翱翔，載人去遙遠至數千公里外的地方，頃刻他被眼前的嘈吵的飛機迷住。長大後，他影飛機、儲模型和坐首航。

他最瘋狂的一次是兩年前的7月1日乘搭國泰空中巴士A350-1000的首航班次，「諗都唔諗」就買飛票即日來回台灣，「遇上首航無咩幾可出現，點都會試一次」，到埗後馬上折返。地勤人員在機場舉牌指示乘客轉機回港，他奇怪航班明明從香港來，心中猜想許多乘客和他一樣，不入境台灣直接回港。

小林最鍾情的飛機是回歸移民潮期間的一架「香港精神號97」客機，機身罕有地大幅髹上藻綠底色，白筆繪出蔓延機身的維港天際線，機上寫有的「家」字最吸引他。（羅國輝攝）

因著移民潮而認識了飛機這隻空中巨型鐵鳥，這些年來，他最鍾情的飛機正是回歸移民潮期間的一架「香港精神號97」客機。當年國泰為了宣傳和慶祝回歸，罕有地將機身大幅髹上藻綠底色，以白筆在機身勾勒出維港天際線。機身寫上的「家」字最吸引他，彷彿提醒人們無論身處何方要記得這裏才是屋企：「令我覺得佢哋都宣揚緊香港呢個地方係國泰嘅家，係香港人嘅家。」

他為在彈丸之地有一間優秀的本地私營航空公司服務港人感到自豪，這間航空公司一度在世界上名列前茅，安全紀錄良好。「國泰象徵住香港幾代人嘅精神，代表香港，代表香港經濟，載人出去，載人返嚟，載外地人來香港投資旅遊」。

小林影飛機和儲模型，認為國泰象徵香港幾代人的精神，「代表香港，代表香港經濟，載人出去，載人返嚟」。（羅國輝攝）

在外地見到國泰飛機，小林就覺得好像是在外地遇見老朋友一樣，有同聲同氣的感覺。雖然機票價格昂貴，他出行依然首選國泰，信賴其服務如悉心照顧家人。

如今航班大減，空中靜寂，小林感嘆：「有時見到成個機場都係國泰飛機嗰個畫面其實都幾傷感，但都無辦法。」若非疫情，他認為國泰本身正轉虧為盈，或未必落得如斯田地，可惜重組裁員和無可避免，受內地市場影響和政府注資後，營運有變也是大勢所趨，未來短時間難以再出現一間類似規模的私營航空公司。