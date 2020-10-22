市民湧郊野避疫闢路「打卡」　龍脊變禿現蜘蛛網山路、植坡碎片化

疫情下旅遊業近乎停擺，市民無法外遊，紛紛「轉攻」郊野公園呼吸新鮮空氣，港府亦趁疫情稍緩和，推廣本地綠色旅遊，明（23日）起放寬旅行團至每團最多30人。 有環團整合多條熱門行山徑的鳥瞰圖，發現多個山頭開始變禿。以龍脊為例，部分市民為「打卡」自行開闢小路，令山坡出現如蜘蛛網般的小路網、植坡被「碎片化」，疫下足跡終為山野帶來處處「傷痕」。

從高空照片可見，一年多之間，清景台圍欄外的斜坡小路明顯擴闊和沙化，露出底石。（綠惜地球提供）

環保團體綠惜地球早前到訪多個郊遊徑，透過航拍觀察山徑變化。去年三月才對外開放的千島湖清景台，成「打卡」熱點之一，但市民為拍美照，不惜越過圍欄，走出觀景台外的大石上拍照，以致觀景台對出的斜坡踩出數條「打卡小路」。

環團對比去年3月及今年8月的航拍圖，發現清景台圍欄外的斜坡小路明顯擴闊和沙化，露出底石，影響原有觀景台的可觀性。環團亦發現，有遊人無視紅白膠圍帶的阻隔，站上山徑旁有植物的斜坡上、甚至爬上樹拍照，令原有的植被漸變成沙泥禿地 。

龍脊植坡「碎片化」

曾被選為亞洲區「最佳市區遠足徑」的龍脊，亦被開闢出如蜘蛛網般的小路網。環團發現，龍脊南面山坡非港島徑的走線，不屬政府日常山徑保養的範圍，但近年遊人在山坡上尋找最佳的拍照地點時，足跡令植坡「碎片化」，植被退化或令山坡變成一片秃地。

此外，南龍脊的高點有土壤大幅度流失現象，標高柱下的泥土也被沖蝕得缺了一角，甚至有人把植物斬去，環團直言心痛及愚昧。

龍脊被開闢出如蜘蛛網般的小路網。（綠惜地球提供）

暑假遊客減少 垃圾卻增加

根據郊野公園及海岸公園委員會最新文件，今年7月及8月郊野公園遊客人數分別為76.6萬及68.2萬人，較去年同期減少約0.9%及5.7%，但垃圾總量則分別為162公噸及154公噸，較去年同期增加約4%及9%。

至於當局執法行動，在今年4月至8月期間，在郊野公園內涉及非法露營個案達30宗，進入已封閉的露營或燒烤地點個案有128宗。至於亂拋垃圾個案，則有一人被票控，另發出17張定額罰款告票，每張罰款1500元。