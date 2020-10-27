旅發局賞你遊香港｜消費$800換免費本地遊　一文看清點搶報鮑魚團

新型冠狀病毒肺炎疫情下，旅遊業大受打擊，而熱愛旅行的港人亦無法出外。旅遊發展局早前公布推出「賞你遊香港」計劃，市民由10月20日起，於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可憑單據換取本地遊名額一個，計劃名額有一萬個，先到先得。 旅發局今日（27日）率公布21個本地團資料，當中三個旅行團行程包括酒店自助午餐，其中一間的自助餐位於為坐擁維港景色的「香港維港凱悅尚萃酒店」餐廳The Farmhouse；亦有旅行團安排盆菜宴或海鮮宴，也有一團到米芝蓮一星「阿一海景飯店」午餐，享用兩大名菜「一哥鮑魚酥」及「招牌砂鍋炒飯」。另外，有多個旅行團行程則包括參觀本地口罩廠、食品廠等。

▼「賞你遊香港」21本地團全資料▼

+ 35 + 35 + 35

三個團包到酒店享用自助午餐

港府早前宣布放寬社交距離措施，本地旅行團可在不多於30人下成團。旅發局就推出「賞你遊香港」計劃，市民在實體零售或餐飲商戶消費滿港幣800元，憑最多兩張機印收據，即可免費參加一次旅行團。計劃名額有一萬個，為先到先得，出發時間為11月1至12月31日。

然而購買門票、現金券、入油、醫療服務、報讀課程、慈善捐款及八達通增值等均不適用。

旅發局共選出50個本地團可供報名，團費由該局支付。今日率先公布21個本地團資料，而更多行程正待審批中，將陸續上載計劃網頁。不少市民最關心旅行團午餐或晚餐安排，在21個本地團中，有三個會到酒店享用自助午餐，包括建京旅遊有限公司的「型遊香港」團，該團會到香港維港凱悅尚萃酒店「The Farmhouse」，然而該團出發時間只得星期一、三、五，公眾假期除外。

「美景鮑魚夜」團將到九龍富豪酒店品嚐鮑魚美食

而康泰旅行社的「鐵路博物館、大館、摩天輪、樂酒店自助午餐1天遊」，則會到百樂酒店享用自助午餐，該團亦是21個旅行團中時間最長的其中一個，行程達九小時，惟出發時間只得11月11、21、22日。信成（國際）旅遊有限公司安排的「香港大西北探勝遊」則會到荃灣如心海景酒店，出發時間則為逢星期二、五。

另外，亦有旅行團安排到酒店享用半自助餐或套餐，如新輝旅遊有限公司安排的「美景鮑魚夜」，將會到九龍富豪酒店晚餐，品嚐鮑魚及其他美食。而東和旅行社有限公司的「傳承香港發展之旅」會到帝苑酒店「J's」酒吧享用半自助午餐；而繽紛行有限公司的「文化翠野遊」則會赴黃金海岸酒店享用午市套餐。

市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可憑單據換取本地遊名額一個。（旅發局網頁圖片）

除了赴酒店用膳外，不少旅行團主打特色盛宴，如高仕環球酒店訂房服務有限公司安排的「躍動錦田」，會於深井「裕記燒鵝大飯店」享用午餐；佳天美香港有限公司的「香港歷史『猜呈尋』」則會到米芝蓮一星「阿一海景飯店」午餐，介紹稱「在這間米芝蓮一星餐廳，一邊欣賞海景，一邊品嚐馳名菜式如一哥鮑魚酥及招牌砂鍋炒飯」。亦有旅行團會行程包括盆茶宴或海鮮餐。

兩個旅行團參觀口罩廠

除用膳安排外，景點亦是旅行團中的重要一環。不少旅行團安排到中環「大館」、大澳、中環摩天輪、天際100香港觀景台、南丫島及香港新聞博覽館等。疫情下本地口罩廠如雨後春筍，有兩個旅行團則安排到口罩廠參觀，包括「愛的家」口罩工場。另外，亦有旅行團會安排到涼果廠「冠華食品」等食品製造廠。

↓↓「旅遊‧就在香港」─「賞你遊香港」十問十答↓↓

+ 4 + 4 + 4

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

+ 16 + 16 + 16

需付100元按金 出發日退回

市民可先選定旅行團，直接聯絡參與活動的指定旅行社預訂旅行團，並於出發前提交正本收據，以及向參與旅行社繳付100元按金。參加者所提交的單據必須是機印單據，而收據上必須清楚列有商戶名稱、消費項目、日期及消費金額方為有效。有關收據須提交予旅行社，並由旅行社保留，不獲發回；而按金將於旅行團出發當日，全數以現金方式退還予參加者。

另外，旅發局規定每位參加者在旅行團出發前量體溫，以及於參加旅行團期間必須配戴口罩。而報名前及參加旅行團當天，每位參加者必須確保過去最少14日內沒有到過內地或其他要求強制隔離的國家或地區；過去最少14日內沒有與任何新型肺炎或懷疑確診者有密切接觸。

每位參加者在旅行團當天，亦須於出發前填寫健康申報表；若參加旅行團當天出現不適，包括發燒、乾咳及呼吸困難等症狀，參加者不可參加當天行程。