屋邨遊樂設施保養維拖半年　公屋聯會：7間供應商太少應引入競爭

申訴專員公署調查指，房屋署於公共屋邨遊樂及健體設施的保養維修需時超過半年，特別以已出售屋邨尤其嚴重。公屋聯會總幹事招國偉今日（30日）在港台節目《千禧年代》指，他們的觀察與申訴專員的調查吻合，又指情況非新鮮事，因為房屋署的遊樂設施供應商名冊只有7間，涉及5,000多個設施，建議闊名冊，引入競爭改善情況。有相關工作經驗的荃灣區議員(象石) 賴文輝則指，房屋署的對供應商的門檻太高使不少人卻步。

申訴專員公署調查指，房屋署於公共屋邨遊樂及健體設施的保養維修需時超過半年。（資料圖片）

招國偉同意申訴專員的調查，與觀察吻合，直指情況非新鮮事。他表示，平時已經見到遊樂設施要維修，令到屋邨小朋友無得玩，原因是設施不少是獨家供應商所代理，故更換需時。

他批評，房屋署遊樂及健體設施的供應名冊只有7間，涉及的5,000個設施，加上無設時限或承諾指標，按觀察每次更換需時半年至8個月。對於引入罰則，他認為要先增加供應商或承辦商「承辦商數目太少，罰咗啲承辦商，結果惡性循環可以㨂嘅愈來愈少」，促請擴闊名冊，並引入更多不同類型的設施。

賴文輝透露他曾有相關的工作經驗，認為供應商少是因為房屋署的門檻設得太高。他在區內的工作發現，如遊樂設施的地墊甩色，但房屋署會以因要向指定供應商訂購材料作理由，數個月仍未能更換。他指出，當房屋署人員發現設施有問題後，再向供應商報告仍然停留在「手寫單」，批評「價低者得」的中標準則令供應商拖延將資料輸入電腦逃避監管，「（供應商）合約年期愈少單愈多錢，受氣嘅前線人員。」