政府擬發展竹園聯合村　或設審查助不符公屋資格村民住安置單位

去年《施政報告》公布將收回九龍東3個寮屋區，包括茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村，以發展公營房屋。 黃大仙區議會房屋事務委員會今日(17日)討論有關議題，會上有村民稱為原居民，擁有舊批地，關心安置問題，地政總署代表指，由於現有針對原居民補償政策僅適用於新界土地，將會探討會否就市區原居民提供特惠補償政策。 地政總署亦指，針對不符合申請公屋資格的寮屋戶，將與發展局研究為他們設資產審查，合資格者可以市價四分一價錢租住房協提供的安置單位。

政府將收回牛池灣村發展公營房屋。（資料圖片／梁煥敏攝）

黃大仙區議會房屋事務委員會討論牛池灣村和竹園聯合村寮屋戶安置問題，會上有多名牛池灣西村村民發言，表示關心安置問題，又稱只能透過媒體獲悉有關消息，希望當局能夠召開村民大會解釋安置問題。居於竹園聯合村的李先生稱，自己為該村的原居民，希望當局能考慮給予更優惠的補償方案。

地政總署清拆(清拆總部)高級經理彭德源於會上稱，當完成牛池灣村和竹園聯合村的研究後，料將於2021至2022年度進行凍結登記。根據現時政策，合資格申請公屋的住戶可透申請同區安置，而根據發展局早前公布的優化方案，住滿7年的住戶登記後可免資產審查申請入住房協的安置屋邨，或他們可申請現金補償。由於根據房協政策，住戶的租金為市價50%，不過有居民反映難以負擔，地政總署透過發展局研究加入資產審查，合資格住戶可交市價四分一的租金。

竹園聯合村寮屋區是政府另一擬收回建屋目標。（鄺曉斌攝）

地政總署高級產業測量師李秀萍稱，現時針對原居民土地政策只限於新界區，於獲悉市區有原居民舊批地後，將會審視有關政策，如會否為他們提供特惠補償。她又稱，於今年年初曾準備會見議員及居民，但礙於疫情關係未能舉行。

「寮屋住戶自願登記計劃」下月底截止

「寮屋住戶自願登記計劃」將於10月31日截止，有區議員關心有部分寮屋住址有多於一戶居住，若一個住戶登記會否影響其他住戶，地政總署經理鄧建雄稱，當局接納一個住址有多於一戶登記，因此不會影響其他人；若住戶不清楚所居的地方是否屬於非住用構築物，他稱可以先交申請。根據當局資料，牛池灣村共有264戶，當中171戶為住用寮屋住戶，93戶為非住用；竹園聯合村有49戶，當中28戶為住用寮屋住戶，21戶為非住戶。