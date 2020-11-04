小交前首席小提琴手通波仔後亡　醫生指或因突發性心室顫動致暈倒

香港小交響樂團前樂團首席小提琴手黃衛明，4年前接受俗稱「通波仔」的心臟手術後，數天後在廁所內昏迷，心跳曾停頓半句鐘，近兩月後不治。死因庭就此展開研訊，為黃做「通波仔」手術的心臟科醫生今（4日）稱，黃手術翌日無異樣，他認為手術成功，黃突然暈倒或源於突發性心室顫動，與「通波仔」無關，並指黃入院時心臟功能已很差。

黃患有糖尿及腎病

死者黃衛明（終年58歲，下稱：黃），是小交的創團成員之一。他的胞妹黃璣表示，黃患有糖尿及腎病，2016年3月因咳嗽及嚴重腳水腫入院檢查，及後入住聖德肋撒醫院頭等病房；同月31日做心臟「通波仔」手術，5日後凌晨時分在病房廁所昏迷，心臟曾停頓半小時，搶救後轉至深切治療部。同年5月30日宣告不治。

3條血管有中至嚴重收窄

心臟科醫生梁國輝供稱，他指造影診斷發現黃有3條血管有中等至嚴重的收窄情況，最嚴重的收窄達80%，遂決定做「通波仔」手術。黃手術翌日無出現併發症，亦無表示不適，認為手術成功。初步建議黃在出院後5日覆診，不過黃因腎臟問題而未有即時出院。

黃衛明2016年在聖德肋撒醫院（又稱法國醫院）做完「通波仔」手術，約兩個月後死亡。（資料圖片）

指黃收縮功能不佳

梁稱他在同年4月2至6日不在香港，他承認沒有告知主診醫生，但稱手機長開，可即時接聽電話，支援主診醫生。梁在外地期間得悉黃曾心跳停頓，同月7號替黃診治時，發現其心臟部份收縮功能不佳。

突發性心室顫動難預測

梁庭上解釋，黃突然暈倒或源於突發性心室顫動，認為與「通波仔」手術無關，指黃入院時心臟功能已很差，並道：「雖然盡晒力幫手改善，但冇辦法完全阻止呢啲事發生。」他又補充，突發性心室顫動無先兆，難以預測。

解剖報告指黃兩血管8成塞

代表黃家屬的大狀引述解剖報告，指黃的3條血管中，仍有兩條血管8成阻塞。梁醫生回應，臨床診斷與解剖報告就阻塞程度的計算方法有別，不清楚解剖法醫如何計算。他續道，解剖報告未能反映手術成功，而手術過程一直有錄影，翻看該錄影後判斷會更準確。

梁又形容手術支架撐起血管的情況理想，「通波仔」的死亡率為1%，手術難度不高，黃適合做該手術。

昏倒前一晚仍與同事聊天

聖德肋撒醫院護士吳映慧就指，4月4日深夜仍見黃與同事聊天，但5日凌晨巡房時發現他不在床上，敲房中廁門無人回應。她其後打開廁門，見對方低頭坐在坐廁，無呼吸脈膊，隨即求援。她稱，坐廁旁邊有救命鐘，但入房前無聽到響鬧。

案件編號：CCDI-521/2016