員工不滿楊紫芝教授慶生佔午膳地方　瑪麗醫院：用膳安排僅過渡性

近日有瑪麗醫院員工於網上匿名留言稱，受疫情影響，飯堂座位減少，故院方將休息室改為用膳地方，惟上月底有人佔用該休息室，舉辦慶祝香港大學醫學院內科學系榮休教授楊紫芝90歲大壽的活動，致部份支援人員無處可用膳。留言者亦質疑活動當日有近70人在休息室除口罩拍照及進食，涉違反限聚令。 瑪麗醫院回覆查詢時透露，該用膳安排屬暫時過渡性質，由於該休息室可供各部門預約，若同一時間有活動舉行，有關安排需暫緩。院方強調，該次活動約70人分批出席，無提供飲食，出席者均全程戴上口罩。

楊紫芝是港大榮休教授兼名譽臨床教授，上月港大多名前任及現任校長、校監等亦有聚首為其慶生。（HKU 100 Facebook專頁短片截圖 ）

有匿名人士於社交網站專頁「HA Secrets」留言稱，10月23日午飯時段，有人借用瑪麗醫院K座2樓的休息室，以慶祝楊紫芝教授90大壽，留言者提及，該休息室因疫情關係餐廳座位需減半，故院方開放該休息室供員工用餐，留言者斥舉辦活動的人公器私用，因舉辦私人活動而使用公用地方，令部份部門如中央運輸隊、抽血員、保安等同事均無地方用膳。

該留言亦提及，活動有多達60至70人出席，部份人在室內除口罩拍照及進食，質疑出席者違反限聚令。

瑪麗醫院發言人回覆傳媒查詢時指，上述活動為內科部門的員工活動，為時大約一個半小時，有約70人分批出席，過程中並沒有提供飲品及食物，而出席活動的人均全程佩戴口罩。

休息室用膳安排屬過渡性質 院方另改建新休息室試用

發言人透露，留言提及的K座二樓醫生休息室可供院內各部門先到先得預約，以舉行會議、培訓、講座、員工及病人活動等等。 院方自8月起於該休息室劃出指定範圍，提供12 個座位供所有員工用膳，但發言人指，有關安排屬暫時過渡性質，如同一時間有活動舉行，則需暫緩相關安排。

發言人稱，除了上述休息室外，疫情初期亦已開放位於T座的員工活動室，提供約20個座位供員工用膳。此外，為進一步改善員工休息及用膳設施，院方已將一個場地改建成為員工休息室，提供十多個進餐及休息座位，並已開放給員工試用。

至於留言提及的支援組別員工，發言人稱該些部門主管會盡量安排彈性用膳時間，避免同一時間太多人用餐造成人流聚集，及確保用膳時間仍有足夠人手提供服務。