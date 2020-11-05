調查指中學生壓力創十年最高　有中五生復課後遭杯葛　擬停學一年

受新型冠狀病毒肺炎影響，全港學校9月23日起分階段復課。香港青年協會一項調查顯示，逾半受訪中學生壓力指數屬偏高水平，相關比例亦是近十年最高。 青協發現，不少學生個案與疫情及停課多時有關，例如有一名中五學生因為疫情和暑假已有一段時間沒有與同學見面，令關係更生疏，開學後自己成為班上被杯葛的對象，令其感到被孤立和排斥。該名學生打算退學，明年再報讀其他課程或重讀。

青協一項調查顯示，逾半受訪中學生壓力指數屬偏高水平，相關比例亦是近十年最高。（青協提供）

青協「關心一線2777 8899」於今年9月至10月期間，以便利抽樣自填問卷形式訪問4,443名中學生。結果顯示，學生最擔憂的事情依次為：要應付測驗及考試（77.8%）、成績未如理想（62.2%）及休息時間減少（54%）。另外，有四成五受訪學生表示，在家網上學習多時，擔心追不上學習進度。

11.8%學生屬輕度焦慮 4.7%學生達嚴重焦慮

調查結果顯示，有52.2%受訪中學生的壓力指數屬偏高水平，自評為7至10分（1為最低，10為最高），較去年高10.5%，人數百分比為近十年最高。近七成受訪者表示，相比以往更珍惜回校上學的日子。

調查參考焦慮症自評量表（Self-Rating Anxiety Scale）了解青少年的焦慮情況，結果發現21.9%受訪學生有輕度至嚴重程度的焦慮傾向，較2018年結果高6.5%，當中有11.8%屬輕度焦慮、5.4%屬中度焦慮及4.7%達嚴重程度的焦慮徵狀。受訪學生過去一星期較常出現的焦慮徵狀主要為：容易感覺疲倦和乏力（37.6%）；覺得比平時容易緊張和著急（28%）；容易感到煩亂或覺得驚恐（27.1%）。

徐小曼（中）建議學校調整課程進度，適度減少考測範圍，以減輕學生壓力。（青協提供）

青協於全港35間中學提供駐校社工服務， 2019/20學年共處理3,088宗個案，情緒問題個案的比例最高，佔27%；其次為與學業有關及家庭問題。駐校社工發現，不少學生個案與疫情及停課多時有關，並引述三個案如下：

有中六學生十分緊張學業表現，雖然剛開學但考試測驗排山倒海而來，要追回停課及網課期間的進度，壓力更大至不斷發惡夢。學生不想與身邊朋友分享壓力，擔心他們未能明白或受自己的負面情緒影響。除發惡夢及失眠外，亦因壓力問題而不斷長暗瘡。 個案一

有中五學生與同學關係一般，因為疫情和暑假已有一段時間沒有與同學見面，令關係更生疏。原本以為自己可以在新學期與同學重新建立關係，惟開學後自己成為班上被杯葛的對象，同學多番針對他的說話與行動，令他感到被孤立和排斥。他打算退學，先工作一年，明年再報讀其他課程或重讀中學。 個案二

有中一學生適應網課已感困難，擔心跟不上進度，且朋輩關係建立較弱。升讀中二後，雖然成績已名列前茅，仍擔憂會退步，家長亦期望她維持小學時的高分成績。她對同學的目光感到有壓力，開始難以入睡，出現焦慮，但在同學面前強裝正常，亦不想家長知道自己的情況。 個案三

青協業務總監徐小曼表示，學生一方面應對考試測驗、追趕學習進度的壓力，另方面擔心人群聚集增加染疫風險，在雙重擔憂下，學生的壓力和焦慮也較以往明顯增加，部分學生對上學感到抗拒及掙扎。

惟數據同時反映，較多學生希望實體上課，甚至更珍惜回校上學的日子。由於防疫工作不能鬆懈，徐小曼建議學校調整課程進度，適度減少考測範圍，以減輕學生壓力。