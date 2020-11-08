兒女10個月無法探望植物人媽媽　感心酸　社協促公院放寬酌情探訪

新冠肺炎襲港至今，有住院病人接近一年無法親身接觸家人。現年81歲的王老太因腦幹出血變為植物人，她的子女以往每日赴聖母醫院探望，兒子王先生認為「見到媽媽就會好開心。」如今無法與母親見面，他望穿秋水，感到心酸，「真係好掛住媽媽，依家連唯一觀察媽媽嘅途徑都無埋。」家屬每兩周去信醫院，並索取王老太的病歷，但收到的每份病歷均滯後約兩個月。若王老太身體出現異常狀況，家人也無法即時跟進。 社區組織協會幹事彭鴻昌表示，趁冬季流感及第四波疫情未來臨，醫院是時候安排更多酌情探訪，讓病重、神志不清，以及長期住院的病人，有機會與家人見面。

王老太於2014年，在聖母醫院接受胃鏡檢查後腦幹出血，家屬已於2016年12月入稟法庭追討索償，案件至今仍然審議中。（資料圖片）

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王老太於2014年初，在聖母醫院接受胃鏡檢查後腦幹出血，自此變成植物人。此後，王小姐及王先生兩姊弟每天到聖母醫院探望母親，風雨不改。他們會為王老太做伸展運動，以免她的四肢萎縮。王先生稱，「就算放工幾攰都好，見到媽媽就會好開心。」

家屬探訪偶發現母親身體異常

家屬探病時，偶爾發現母親的身體異常，質疑醫護人員照顧欠佳。在2015年，王先生看見她的眼睛有異常分泌物，立即通知醫院，「但係醫生走咗去，護士直頭話睇唔到」，後來才發現她發現感染了抗藥性金黃葡萄球菌。

王先生續說，他在2016年一中午探病時，院方稱王老太沒有呼吸，但呼吸機的數據卻正常，當時他「嗌醫生埋嚟睇，但醫生走咗去，佢話要放工。」而在2017至2018年，王老太的血小板水平過低，或需接受輸血，但醫院拖延處理，直至她的血小板自然回升。這些經歷令王先生失去信心，更提醒他不能疏於探病。

聖母醫院並無回覆上述情況是否屬實。

從前，王先生與姐姐王小姐每天到聖母醫院探望母親，風雨不改。（羅君豪攝）

兒子：唯一觀察媽媽嘅途徑都無埋

可惜的是，今年1月底新冠肺炎疫情襲港，公立醫院停止探訪，至今已接近10個月。王先生感到心酸，嘆道：「真係好掛住媽媽，依家連唯一觀察媽媽嘅途徑都無埋。」他認為，查詢母親情況的主導權在醫院，「佢可以搵你，但你搵唔到佢。」他間中會致電醫院，但指醫院職員常因忙碌而拒答問題。他形容接聽的職員儼如「人肉錄音機」，對於維生指數等問題聽若無聞，僅稱「我哋會照顧你媽媽。」

家屬申請取母親病歷 每份均滯後兩個月

沒法探病的日子，王先生及王小姐每兩周去信醫院，詢問母親的情況，並索取其病歷，冀獲取心跳、血壓、血糖等維生指數。然而，每次從申請到郵寄的程序需時，獲得的病歷均滯後約兩個月，他們最近一次獲得的病歷是寫於今年9月初。

王先生認為，獲得兩個月前的病歷「無意思」，倘王老太身體出現異常狀況，家人也不能即時跟進。佢舉例稱，今年6月底的病歷顯示，王老太的腿部有不明瘀傷，但醫院在8月回信時隻字不提，事件過後他也無從追究。

王先生最擔心的是，以後再無法親眼看見母親。（羅君豪攝）

最擔心以後再無法親眼看見母親

王先生每次寫信予醫院時，也會提出恩恤探訪請求，但醫管局回覆時不置可否。王先生說，有專家根據本港的統計數據及醫療報告，為王老太作出壽命評估，推算她或將於明年3月離世。如今「大限將至」，母親的病床卻咫尺千里，王先生最擔心的是，以後再無法親眼看見母親。

醫管局回應稱，若病人有臨床原因會作個別恩恤安排。而在疫情期間，王老太的臨床情況沒有大變化，若醫護人員發現她的情況明顯轉差，會主動聯絡家屬考慮安排探訪。

彭鴻昌認為，醫院是時候開放更多酌情探訪，首階段讓病重、神志不清醒，以及住院三個月以上的病人，有機會與家人見面。（李恩慈攝）

彭鴻昌：第四波疫情未到 是時候開放更多酌情探訪

醫管局於上周三（4日）開始，重新實施8間療養醫院的特別探訪安排，病房職員會聯絡病人家屬作預約登記，但安排並不包括聖母醫院。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，擔心冬季流感或第四波疫情來襲時，醫院需再次禁止探訪。他認為，醫院現在是時候開放更多酌情探訪，首階段讓病重、神志不清醒，以及住院三個月以上的病人，有機會與家人見面。他希望當局的做法能更具人性，照顧病人和家屬的心理需要。