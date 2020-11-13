積金局主席黃友嘉出任教大校董會主席　明年１月履新　任期三年

政府今日公布宣布，委任積金局主席黃友嘉為香港教育大學校董會主席，接替現任主席馬時亨，任期明年1月1日起生效，為期三年。

黃友嘉現為強制性公積金計劃管理局主席、基本法推廣督導委員會及外匯基金諮詢委員會委員。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄表示，歡迎黃友嘉出任教大校董會主席，形容黃擁有出眾的學術背景，於工商界及政策研究方面都具備豐富經驗，致力於公共服務，是傑出的社會領袖。

教大校長校長張仁良對政府委任感到高興，他指，有信心憑藉黃友嘉豐富的公共服務經驗，可帶領教大繼續邁步向前。他亦衷心感謝馬在任期間所作的重大貢獻，令教大於正名後在本地及區內教育界的影響力不斷提升。

黃友嘉現為強制性公積金計劃管理局主席、基本法推廣督導委員會及外匯基金諮詢委員會委員，以及行政長官創新及策略發展顧問團成員。楊指，深信他必定能帶領教大精益求精、續創佳績。

前港鐵主席馬時亨於2017年4月擔任教大校董會主席，不過，他出任三年後，於今年4月底突然宣布，因個人原因，未能接受續任多三年，任期於年底屆滿。（資料圖片）

前港鐵主席馬時亨於2017年4月擔任教大校董會主席，不過，他出任三年後，於今年4月底突然宣布，因個人原因，未能接受續任多三年，僅續任約8個月至今年12月31日。他其後接受傳媒訪問時解釋，是希望出任由女兒成立的「品格教育協會」主席，但為避免雙重身份致利益衝突及引起公眾感到混淆，所以決定離開教大。

楊潤雄亦向即將卸任的校董會主席馬時亨教授致謝。他指，馬自2017年4月起擔任教大校董會主席，在他的領導下，教大繼續藉着培育優秀而具承擔的教育及專業人才，引領教育創新，促進及支持本港教師教育策略發展。