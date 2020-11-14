新冠肺炎．最新｜累計增至5437宗　第四波疫情恐已爆發

新冠肺炎疫情有惡化趨勢，截至昨日（13日）累計增至5,437宗，連續多日有多宗感染源頭不明個案。港大醫學院指八達通出行紀錄顯示，已回覆至今年初疫前情況，本地個案的即時有效繁殖率已回至1以上，第四波疫情恐已爆發。

港大醫學院指本地個案的即時有效繁殖率已回至1以上。

尼泊爾領事館質疑員工檢測假陽性 醫管局：患者有抗體故准出院

【00:53】日前從尼泊爾抵港的30歲女患者（第5405宗）為尼泊爾駐港領事館職員，即獲豁免檢疫人士。領事館周五（13日）上午在其Facebook專頁公布，該患者的檢測結果原來呈陰性，已出院並恢復工作，其同事認為港府檢測結果出錯。

聯合醫院於周五晚上回覆事件稱，患者入院時的檢測結果為陽性，但病毒量偏低，而且體內有抗體，即並無傳染性，院方於周四（12日）已安排她出院。

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網傳冠忠旗下跨境車公司推停薪留職 跨境車業界：再唔開關就滅亡

【00:38】新冠肺炎疫情下，跨境交通停頓多月，網上流傳冠忠巴士旗下的跨境轎車公司Trade Travel (Hong Kong) Limited，要求員工由12月1日起停薪留職，直至另行通知；假如不接受安排，則向公司提出遣散，12月1日起正式離職。《香港01》記者晚上就事件致電冠忠巴士主席黃良柏，對方稱不方便回應。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，疫情下跨境車業界「一毫子收入都無」，直言「再唔開關呢行就滅亡」。他表示，除了極少數兼營本地運輸生意的公司，未需全部司機停薪留職，估計其餘全行約2,000名跨境司機，都在放無薪假，形容業界「好絕望」。

確診大廈食肆｜患者行蹤曝光 協恩實習老師曾光顧皇室堡元氣壽司

【00:00】本港新冠肺炎疫情反彈，衞生署今日（13日）公布新增6宗確診個案，當中2宗本地個案的感染源頭不明。患者傳染期間的行蹤再度遍及港九、新界，總共有10間食肆。

有男患者曾到過大埔廣場爭鮮迴轉壽司；在協恩中學做實習教師的浸大體育學糸女學生，曾光顧銅鑼灣皇室堡元氣壽司。另外，有退休患者曾赴大角咀鴻昌茶餐廳及彩翠軒酒家。

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新冠肺炎｜增6宗確診4宗屬本地 就讀浸大協恩中學實習教師染疫

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