微軟助逾500校網課基建　學界：教育機會需均等　非「軍備競賽」

新型冠狀病毒肺炎疫情下，本港學校歷經長時間停課，即便恢復面授課堂亦只能半日制上課，減低校園傳播風險，催生上午回校面授、下午回家網課的混合教學模式。微軟香港（Microsoft）表示，與教育局合作推動電子學習14年，過往普及程度一直不太理想，惟今年疫情下推出的網上教學支援計劃，派遣技術人員直接到校協助架設網上教學基建，至今已有逾500間中小學及幼稚園參與。 有學界人士認為，混合教學模式已成為本港教育「新常態」；然而有教師認為，網上教學容易反映出學生的家庭環境，而且學生之間的電子設備存在價格、性能差異，在「新常態」下應避免造成「軍備競賽」，其教學特別著重兩方面目標：提供均等教育機會及讓學生投入課堂。

微軟區域科技長許遵發表示，疫情下公司派遣技術人員直接到學校協助架設網上教學基建，至今已有逾500間中小學及幼稚園參與。（鄺曉斌攝）

微軟與教育局合作推動電子學習逾14年，惟區域科技長許遵發表示，過往的普及程度一直不太理想，經團隊研究後發現涉及兩方面問題：學校沒有足夠資訊科技相關專業人員；教師不熟悉教學科技及工具。有見及此，許遵發指公司今年初決定推出支援計劃，為學校提供資源，並派遣技術人員到學校架設網上教學基建，他形容學校反應正面，至今已協助逾500間中小學及幼稚園，鑒於疫情持續，公司決定將上述支援計劃延長至今年12月31日。

許遵發明言，疫情下已發展出結合面授及網課的混合教學模式，成為「新常態」，但大部分學校目前仍處於過渡時期，科技界與教育界需繼續探索。

本身任教資訊科技科的英華書院STEM教育副召集人陳汝堅發現，「新常態」下或會導致學生之間出現攀比電子設備性能、價值的情況，此舉猶如「軍備競賽」，但他反問：「究竟我哋喺度推動『軍備競賽』，定係推動科技教育呢？」

英華書院STEM教育副召集人陳汝堅（右）認為，「新常態」下應特別著重兩方面目標：提供均等教育機會及讓學生投入課堂。（鄺曉斌攝）

實時教學 鏡頭背後反映學生家庭環境成對比



陳汝堅舉例指，今年實時教學期間，學生需開鏡頭與老師、同學互動，而鏡頭背後容易反映學生的家庭環境。上述情況讓他反思，「新常態」下應特別著重兩方面目標：提供均等教育機會及讓學生投入課堂。他表示，首要目標是提供公平教育，不論一般智能設備還是超級電腦，務求讓學生的體驗不變。

陳舉例指過往在校面授的數據庫課程，大多會利用專業軟件Microsoft Access教學，然而該軟件適用於Windows系統電腦，但Android、iOS系統均不適用。為了維持網上教學效果及公平性，他最終採用另一種跨平台數據庫工具。

元朗商會中學通識教育科科主任黃鳳鳴表示，今年6月至7月的學期末考試後，相關數據反映網上教學的效果兩極化。（資料圖片／鄭子峰攝）

跨境生至今仍未能回港復課 網上教學的效果兩極化

元朗商會中學本年初獲微軟提供免費教育版軟件及技術支援，2月農曆年假結束後依照日常上課時間表「網上復課」。校長丘志良今年9月復課時接受《香港01》訪問時，他指跨境生仍未能回港復課，因此需透過同步實時直播課堂及錄影，以維持受影響學生的學習進度。

該校通識教育科科主任黃鳳鳴表示，今年6月至7月的學期末考試後，相關數據反映網上教學的效果兩極化，原本成績優良的學生大多表現與過往類近，惟成績稍遜的學生，表現則較過往退步。校方需支援上述學生，至於跨境生方面，則會每周定期舉行家長會了解其困難及需要。

香港教育大學賽馬會小學校長杜莊沙尼（中）認為，作為校長本身不需要具備很強的科技知識，重點在於負責規劃學校科技發展。（鄺曉斌攝）

香港教育大學賽馬會小學其學校多年前已確立教育創新的發展方向，並開設一個小學學位教師（PSM）職位，專責發展電子學習。校長杜莊沙尼認為，作為校長本身不需要具備很強的科技知識，重點在於負責規劃學校科技發展，而疫情期間要管理家長期望，例如停課初期有家長詢問可否實施全日網課，但校方需明確指出訓練教師需時，因此初期只能設半天網課。