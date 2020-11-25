施政報告2020｜林鄭：將改革通識科　教師需培訓學生維護一國兩制

行政長官林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份《施政報告》，在教育方面，她強調政府角色不只提供資源，更是政策制訂者、推行者及監管者。她重申學生須有守法意識，將設年度「憲法日」及「國家安全教育日」作公眾教育。她同時要求教師培訓下一代成為才德兼備、維護「一國兩制」的國家棟樑。 至於高中通識科，林鄭形容爭議從未停止，未來改革方向「必須糾正過去通識科被異化的問題」，除了培養思考及理性分析，亦要學習國家發展、《憲法》、《基本法》等，她透露教育局局長稍後會公布細節。

行政長官林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份《施政報告》，指政府會從入職、培訓及管理多方面着手提高教師質素，包括與師資培訓機構商討如何確保老師的師德、品格及操守，增加入職、在職及升職前培訓。（鄭子峰攝）

林鄭：加強師訓 盼培訓下一代成維護「一國兩制」的國家棟樑

林鄭在《施政報告》中指，去年社會事件中逾萬人被補，四成為學生，近兩千人屬中小學生，她認為事件顯示部分青年人守法意識薄弱，欠缺互相包容尊重的價值觀，學校須加強德育、公民及國民教育，提高港人對國家安全概念和守法意識。

她期望教師可培訓下一代成為才德兼備、維護「一國兩制」的國家棟樑，故政府會從入職、培訓及管理多方面着手提高教師質素，包括與師資培訓機構商討如何確保老師的師德、品格及操守，增加老師及校長入職、在職及升職前培訓；她強調，教育局會嚴肅跟進「不稱職」及「失德」的老師，「包括取消嚴重失德者的教師資格，以免他們誤人子弟」。

▼施政報告2020八大重點▼

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她另透露正按《香港國安法》第9條和第10條制定計劃，每年設「憲法日」及「國家安全教育日」，進行更具規模的公眾教育。

林鄭：教育局將公布通識改革詳情

文憑試通識科方面，教育局學校課程檢討專責小組9月發表新高中課程最終報告。建議維持通識科為高中課程四大核心科目之一。而《文匯報》今日（25日）引消息，指DSE通識科將進行改革，維持必修必考，但不再以1至5**評級，改為只分「合格」和「不合格」。研習主題將由12個減至6個，並規定學生須到內地參與專題研習；另設適用書目，若學校自設教材須向教育局備案。

政府消息人士稱不評論個別報道，未有否認或證實通識科評級制度會否更改，只重申《施政報告》重提通識科課程目標，教育局會跟進社會就通識科的爭議。林鄭月娥則透露教育局局長稍後會公布詳情。

促考評局完善審題機制

另外，DSE歷史科2020年一條有關中日關係問題引起爭議，最終教育局要求考評局取消題目。林鄭月娥今日重提事件，形容未來課程改革及考評工作須互相配合，「上學年一條錯誤文憑試題目引起社會熱烈討論，期望香港考試及評核局不斷完善其審題機制，防止類似問題再次發生。」