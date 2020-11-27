通識科｜中學校長會憂硬推課程改革令學生反感　內容未曾諮詢業界

教育局局長楊潤雄今日（26日）宣布通識科改革，維持為必修必考，但會改為只分合格或不合格，課程亦需學習中國《憲法》和《基本法》，課時刪減一半，學生亦必須到內地考察交流。 香港中學校長會榮譽總幹事黃謂儒認為，倉促及短時間改革，會影響明年報考的學生，對學生而言並非好事。他亦認為，通識科內大改革對前線老師壓力很大，慨歎「特首林鄭月娥尋日話要著重穩定老師教席、工作，今日又話要減通識科教學時間，人手亦會變，咁做唔係矛盾咩？」

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中學通識科最快明年新學年改革，雖維持為必修必考，但會改為只分合格或不合格，課程需學習憲法和基本法、而學科將會精簡，課時刪減一半。（資料圖片）

中學通識科最快明年新學年改革，雖維持為必修必考，但會改為評核合格或不合格，課程需學習《憲法》和《基本法》，課時會刪減一半。改革後的通識科亦要改名，將取消獨立專題研習(IES)。新課程須用經送審的教科書，期望最快下學年可推行。至於現時高中學生，則會按現有通識科安排評核。

香港中學校長會榮譽總幹事黃謂儒認為，早前課程發展專責委員會檢討通識科，認為課程的問題不大，其後亦未有跟學校討論後頓時作出改革決定，有別於以往做法。（資料圖片）

香港中學校長會榮譽總幹事黃謂儒認為，早前課程發展專責委員會檢討通識科，認為課程問題不大，其後亦未有跟學校討論。但現時卻突然提出改革，並要求明年學年生效，絕對會影響明年報考的學生，對學生而言並非好事。

至課程及評核改變後，會否影響本地大學收生的標準、海外大學對科目的認受性又會否降低，黃謂儒認為現時有太多未知數，而教育局應事前跟前線老師、校長等作詳細討論、諮詢，然後定出改革大方向才較為理想。

香港中學校長會榮譽總幹事黃謂儒認為，早前課程發展專責委員會檢討通識科，認為課程的問題不大，其後亦未有跟學校討論後頓時作出改革決定，有別於以往做法。（資料圖片）

他又提到，當初港府推出通識科時，因課程為必修部份，因此要吸納較多有關方面的教學人才，不少本來為其他學科的老師亦要進修。現時教育局將通識科改頭換面，減少當中的容及課堂時間，必定影響學校對有關課程的手安排，因此對學校而言亦「頭痛」，「特首林鄭月娥尋日話要著重穩定老師教席、工作，今日又話要減通識科教學時間，人手亦會變，咁做唔係矛盾咩？」

另外，黃謂儒認為，港府一直以來指去年的社會事件，不少年輕人上街抗爭，通識科一直處於「風眼」，難以令人不信今次要改革科目，與兩者有所關聯，但認為教育局的做法理據薄弱，「如果話通識科影響學生，咁有無研究過？有無數據、根據呢？」

教育局局長楊潤雄（左二）宣布通識科改革安排，他形容，通識科已被「污名化」。（高仲明攝）

對於程中將會加入較近代中國認知元素，黃認為問題不大，但若然要加入較多國教內容，如外界普遍感覺成「國民教育」，擔心學生因此「消化不良」，不是好事，「其實近年中學教育已有與內地交流，成效如何有目共睹，我最怕因此得不償失。」他又慨歎近年學校及老師們面對教學講解壓力甚大，加上近日有小學老師因言論除牌，學校同事之間互信有所減低，教學者的壓力外界難以理解。

另外，津貼中學議會表示，現時仍需時間了解及討論變動後的影響，暫時未有回應。