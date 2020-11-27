通識科｜張銳輝斥改革與專責小組意見不符　教師以往心血付諸流水

撰文：黃詠榆
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教育局局長楊潤雄昨日（26日）宣布通識科改革，維持為必修必考，但會改為只分合格或不合格，課程亦需學習中國《憲法》和《基本法》，課時刪減一半，學生亦必須到內地考察交流。
本身是通識科老師的教協理事張銳輝今日（27日）在商台節目表示，教局的改革與學校課程檢討專責小組的建議不相同，並非楊潤雄所形容的「差不多」。他續解釋，對於是否變成兩級，一直有爭議，但小組最終仍建議維持現況。
雖然在課程內容方面會作檢討，但他指「小組肯定完全無提過要減半」，大原則亦是維持四個必修科現有課時，「甚至連個名都不會提任何改變」。
當年認證有一定標準 質疑更改影響認受性
他又說，不少外國大學收生，需檢視學生的文憑試成積，對於必修科目 課時、考核內容，當年認證時有一定標準，但現時卻有更改，質疑影響認受性，直斥政府的一念之差影響他人的一生前途。另外，張銳輝指以往的課程改革有數年的過渡期，如局方下年便推行，擔心影響仍然在學的中四、中五生。
昨日消息一出，他指普遍老師的反應是哀鴻遍野，以往心血付諸流水。他說，不少老師感受最深，以往做了好多努力研究課程，教學時亦頂住社會壓力去做。改革後只分兩級，張認為變相減低學生的學習動機，亦質疑教育局是否想將學生置於象牙塔，不想下一代了解更多社會。