通識科｜張銳輝斥改革與專責小組意見不符　教師以往心血付諸流水

教育局局長楊潤雄昨日（26日）宣布通識科改革，維持為必修必考，但會改為只分合格或不合格，課程亦需學習中國《憲法》和《基本法》，課時刪減一半，學生亦必須到內地考察交流。

本身是通識科老師的教協理事張銳輝今日（27日）在商台節目表示，教局的改革與學校課程檢討專責小組的建議不相同，並非楊潤雄所形容的「差不多」。他續解釋，對於是否變成兩級，一直有爭議，但小組最終仍建議維持現況。

雖然在課程內容方面會作檢討，但他指「小組肯定完全無提過要減半」，大原則亦是維持四個必修科現有課時，「甚至連個名都不會提任何改變」。