被批將厭惡設施放邊境如廁所放客廳　黃偉綸：設施非新界北獨有

特首林鄭月娥新一份施政報告多次提及融入大灣區發展，民建聯陳克勤今日（2日）在立法會質詢時，關注本港融入大灣區問題。陳認為，本港邊境地帶既設有堆填區，又有墳場、廚餘處理廠等設施，與僅一河之隔、高廈林立的深圳形成強烈對比，質疑港府把厭惡設施置於深港發展區中心的規劃方式，反問當局會否將家中洗手間放在客廳中間？ 發展局局長黃偉綸解釋，沒有既定政策要將有關設施集中放在邊境地區，認為廢物處理設施，也非新界北獨有，本港其他主要地區亦有同類設施，以應付區域需求。黃強調，有關設施不會對周邊環境，造成不可接受影響，日後的多項發展，會加強與深圳聯繫。

黃偉綸解釋，沒有既定政策要把厭惡性設施集中在邊境地區，而廢物處理非新界北獨有。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

黃偉綸回應質詢時表示，政府在建設廢物、污水處理及殯葬等設施上，會根據專業及全面準則，進行環境、生態、交通評估及提出緩解措施，確保不會對周邊造成不可接受影響，以新界東北堆填區及正興建的廚餘處理設施為例，主要處理來自新界東北的都市固體廢物，其他主要地區亦有同類型設施應付區域性需求，非新界北獨有。

至於與大灣區合作，黃偉綸指，已充分考慮如何善用邊境地區，把握區域發展，例如落馬洲河套地區將興建「港深創新及科技園」，成為香港歷來最大創科平台，希望增加約5萬創科就業人口。

陳克勤質疑，局方在規劃時，把深港發展觀拋諸腦後，認為把厭惡設施放在深港發展區中心，如將家中洗手間放在廳中間。環境局副局長謝展寰表示，明白厭惡性設施不受歡迎，但本港土地供應有限制，故利用污水處理廠進行廚餘與污泥共厭氧消化，有助減少再覓地興建廚餘廠的需要。

對於有優質農地遭「先破壞，後發展」，致無法再耕作。黃偉綸回應另一條議員質詢時強調，不容有關情況發生；又指在農業支持上除有農業園，亦會在古洞北及粉嶺北物色適合耕作官地，提供予受新發展區影響、仍希望耕作人士。

陳帆（左）指出，《規劃》內項目主要為進一步加大廣東省內地級市的城際鐵路連接，當中包括一些近期建設項目，例如深圳至惠州城際鐵路和廣州至廣州南聯絡線等。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

國家發展和改革委員會早前公布《關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批覆》，同意在粵港澳大灣區有序地實施一批城際鐵路項目，立法會議員劉業強關注跨境鐵路發展進度，運輸及房屋局局長陳帆今日書面回覆表示，特區政府一直與內地有關部門就《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》保持聯繫。香港與深圳近期通過既有京九鐵路、廣深港高鐵實現互聯互通；港府及港鐵會與內地當局亦探討各項優化高鐵服務措施。《施政報告》亦指出，中央支持香港與深圳合作，優化落馬洲口岸及羅湖口岸。。