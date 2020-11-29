黃偉綸指覓地如「揼石仔」　住戶數目增　交椅洲人工島成重要選項

「明日大嶼」計劃備受爭議，發展局局長黃偉綸今日（29日）在網誌形容，將「生地」變成「熟地」需時，覓地、造地就像「揼石仔」般，一步一腳印，認為現時的新發展區項目終有用盡的一天，發展交椅洲人工島是其中重要的長遠房屋供應選項。

黃偉綸在網誌提及，必須持續規劃和推行大型造地項目，接力提供興建公營房屋所需的土地，以維持穩定的建屋量，發展交椅洲人工島是其中重要的長遠房屋供應選項。

住戶數目持續增長 增加對房屋用地需求

黃又主動提及，政府統計處最新推算，至2040年代初期，香港人口頂峰由上一輪推算的822萬人，下調至最新的811萬人，少了11萬人，外界質疑是否意味房屋土地的需求會減少？他解釋指，最新推算的家庭住戶數目，較上次估算有所上升，平均每戶人數由2.8人降至2.6人。

他稱，由於房屋需求是以住戶數目、而非人口數據為估算基礎，住戶數目持續增長，增加了對房屋用地的需求，加上在政府統計處較高人口推算情境下，人口頂峰是2051年的接近886萬。他認為，人口預測有很多不確定性，作為負責任的政府，必須在土地規劃方面做好準備，以避免今天土地緊絀問題重覆出現。

「雙老齡化」對用地需求上升

此外，黃偉綸指出，本港人口急速老年化，長者需要的住屋空間較年輕人大，如洗手間需要容納輪椅等，要增加與長者相關的社福及醫療等設施，政府、機構或社區用地的需求亦會上升。他又指，樓宇面對老年化問題，30年後樓齡逾70年的住宅單位數目有30多萬個，較現時增長數百倍。因此，他認為要推動大規模重建計劃，必需要有足夠的土地作調遷空間重置受影響的住戶，故必須未雨綢繆，為長遠土地規劃做準備。