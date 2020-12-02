通識科削半｜教大師訓主任：積極考慮暫停招生一年　重組課程框架

開科11年的高中通識科將被「削科」兼改名，2021學年的學位教師教育文憑課程（PGDE）現正招生。教大通識PGDE課程統籌主任兼社會科學系助理教授洪松勳接受《香港01》訪問時表示，今早部門開會討論後，認為未來通識科已不存在，在未有最新的課程綱要下，積極考慮暫停通識PGDE招生一年，以重組課程框架，但最終仍有待大學高層決定。

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教大通識PGDE課程統籌主任兼社會科學系助理教授洪松勳再接受訪問時表示，部門開會後，正積極考慮暫停招生一年。（資料圖片／盧翊銘攝）

教大2021學年通識學位教師教育文憑課程上月起招生，該科課程統籌主任洪松勳表示，今早與部門開會後，基於教育局對高中通識科的多項改動，包括課程內容減半、成績評級改為「合格/不合格」等，認為「該科已不存在」，加上目前未有最新的課程綱要，難以更好地修訂師訓課程，正積極考慮暫停通識PGDE招生一年，以重組課程框架，配合教育局「改革」，但最終仍有待大學高層決定。教育局早前曾預告，通識科經刪改及換名後，新課程最快於明年9月推行。

至於本學年的通識PGDE課程，洪松勳早前受訪時稱，部門正構思下學期加入基本法、憲法及國家安全教育，由大學人員教授，強調不會要學生「硬讀」條文，會設有相關的議題探究。

《香港01》向三間提供通識PGDE課程的院校查詢。浸大重申，2021/22學年的PGDE招生程序仍在進行，大學現時未有計劃調整該課程學額的數目。教大回應稱，知悉有關文憑試通識科的改動，並會繼續與當局保持緊密聯繫，適時檢視有關安排。中大則尚待回覆。