新冠肺炎．最新｜消息：增78宗確診　張竹君將現身今430記者會

第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（6日）新增95宗確診個案，累計增至6,898宗，並有至少逾50宗初步確診。葵盛西邨第8座亦疑爆群組感染，5樓已有至少12名住戶確診，部份人本來與跳舞群組有關，政府已安排檢測承辦商華大基因今日在葵盛社區會堂免費為第8座居民進行咽喉及鼻咽拭子檢測。

衞生署衞生防護中心也爆疫，中心昨晚（6日）公布，三名於家居檢疫小組的人員及一名隸屬於港口衞生科的人員初步確診2019冠狀病毒病。家居檢疫小組的患者為在小組兼職的救護隊目及兩名全職已退休的救護隊目。

【14:38】衛生署防護中心病傳染處主任張竹君將出席今午的疫情記者會。

【13:56】消息指，一名在伊利沙伯醫院工作的醫生，確診新冠肺炎後，病情轉差，昨天轉入深切治療部，現時需插喉。伊院近日有2名病理科醫生確診，分別是一名45歲男子和一名33歲男子。據了解，危殆的是45歲的男醫生。

該名45歲組織病理學醫生，11月26後沒有上班，他於11月27日起出現病徵。不過，他較早前曾與一名同事（33歲男醫生）下班時一同坐港鐵，而該名同事其後亦確診。醫院管理局早前指，二人不需接觸病人，在化驗室工作時亦不需接觸新冠病毒樣本，推斷不是在院內感染。

【13:50】政府今日（7日）安排第八座居民檢測。葵盛社區會堂今早有逾百街坊排隊等檢測，對於港大感染及傳染病中心總監何栢良建議強制檢疫及封鎖大廈，有街坊稱疫情只局限五樓，認為毋須收緊住戶防疫措施。有居六樓的住戶指，早於上周六已知悉大廈至少三人確診，擔心染情蔓延全座，但因難以負擔未能遷出，希望政府安排。

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【13:38】政府表示，鑑於最近在葵盛西邨第八座出現多宗2019冠狀病毒病確診個案，政府對此非常關注。由即日（12月7日）開始，政府將安排承辦商（華大基因）於葵盛社區會堂設立流動採樣站。服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至12月9日（星期三）。

【12:58】消息指，今天新增78宗確診個案。

【10:42】葵盛西邨第8座5樓爆發群組感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早《香港電台》節目「千禧年代」上表示，該座爆發「相當嚴重」，最早發病個案在11月底已經開始不適，並有危殆個案，整幢不同樓層只是兩星期已有19宗個案，擔心繼續有未明傳播鏈，建議強制檢測及封鎖大廈，除有致病源的樓層居民送往隔離檢疫，其餘居民應留現址檢疫直至完成檢測。

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【09:13】 呼吸系統專科醫生梁子超今日（7日）於港台節目表示，發現周末市民聚會的情況沒有減少，同時社區傳播鏈眾多，認政府的措施，重點在於是否能令市民避免外出。他亦強烈呼籲葵盛西邨第8座居民，切勿搬離單位，認為「要感染一早就感染咗」，只要離開電梯，已可將病毒帶進社區。因此他建議政府應盡快24小時內完成檢測。



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梁子超表示，本港疫情仍持續惡化，因源頭不明個案繼續上升，形容為情況嚴峻。（資料圖片／Kyle Lam攝）

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▼政府收緊防疫措施▼

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【01:00】衞生署資料顯示，在過去14日，共有75宗確診個案患者報稱居住於葵青區，大部分來自公共屋邨，葵涌一帶為「重災區」，葵涌邨過去14日錄得9宗確診，葵聯邨錄得3宗。另外，南區大型屋苑貝沙灣、調景嶺維景灣畔、北角維港頌再次上榜；柴灣已婚警察宿舍亦錄得確診個案。

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▼6/12確診者住所全覽▼

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▼12月2日起收緊防疫措施▼

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