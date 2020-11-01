教大數學及ICT課程增AI元素　疫下網課增互動　提升畢業生競爭力

受新冠肺炎疫情影響，即使學校已復課，但維持半日課形式教學，互動也隨保持社交距離減少。為回應學校對網上授課的需要，香港教育大學與Microsoft香港簽訂合作備忘，於「數學教育」及「資訊及通訊科技教育」學士課程中加入人工智能元素。 有正參與實習的學生表示，在教學融入AI元素，增加師生互動，有助引發思考及好奇心。另有學生認為，利用Microsoft Teams，可即時派發及收集功課，了解學生的強弱之處。

教大將推出兩個全新「資訊科技教育技能測試」選項，供學生選擇，包括學生教師科技學習計畫（STEP）。（教大提供）

目前所有教大學士學位課程、學位教師教育深造文憑課程以及全日制高級文憑課程的學生必須完成「資訊科技教育技能測試」，教大將推出兩個新測試選項。第一是學生教師科技學習計畫（STEP），有助掌握線上教學法、網絡安全、線上教學的社會文化意識等議題的新趨勢；第二是人工智能素養培育計畫，獲取運用人工智能平台的實戰經驗，學習數據訓練，變相日後學生按需要三選一參與。教大將頒發證書予成功通過上述兩個Microsoft計畫的學生，證明他們運用資訊科技的能力。

最快明年9月推「人工智能與教育科技」碩士課程

此外，教大正籌備開辦「人工智能與教育科技」碩士課程，完成後可報考Microsoft Azure雲端應用人工智能工程師的相關認證考試，預計最快明年9月推出。

為提升未來教師的數碼及科技素養，教大與Microsoft香港簽訂合作備忘。（教大提供）

實習老師靠AI增師生互動

已參與STEP、就讀數學教育的五年級生陳昊表示，在實習期間使用GeoGebra程式製作工作紙加入選擇題，學生答題後，老師可即時瀏覽分數，了解學生有否系統性錯誤。他稱，目前只回校上半日課，下午改為網上教學，無法面授下難以知悉學生反應，但使用OneNote則可即時得知他們學習情況。

就讀資訊及通訊科技的五年級生周卓琳表示，今次是第二次參與實習，以往上課「多數得我講，學生聽我講」，有時會加入課堂活動增互動；但疫情下學校要求保持社交距離，透過Microsoft Teams可實時與學生互動。她又指，任教學校的其他老師較少使用智能軟件融入教學，自己頓成先行者試用，若有成效，其他科目老師亦較有信心跟隨。

港教育大學與Microsoft香港簽訂合作備忘，於「數學教育」及「資訊及通訊科技教育」學士課程中加入人工智能元素。（教大提供）

碩士課程收生不局限在職老師

教大教學科技中心總監江紹祥表示，教師IT技能不再單純局限在使用PowerPoint、Excel等，以往相關課程亦著重拍片，疫情下學校對網上授課的需求大增，若善用科學工具融入教育，有助提升畢業生競爭力，也是迅速回應學校需求。

教大數學與資訊科技學系署理系主任鄭國城也補充指，AI已滲透不同行業，但在教育上卻不太廣泛應用，AI結合教育的課程亦相對較少，故希望培育未來的教師迎接新時代，而日後開辦的「人工智能與教育科技」碩士課程，收生不局限在職老師，也歡迎統計學、工程學、電腦科學等人士報讀。