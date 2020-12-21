縮減傳統課時　有中學推無考試、跨學科課程　拉丁舞VR遊戲學語文

本港學制以考試為核心，不過，有中學希望能夠打破「框架」。天水圍直資中學萬鈞伯裘書院本學年起，縮減五個年級的傳統課時共40小時，以無考試、跨學科的新課程取代，包括透過拉丁舞學英文、VR遊戲學論語、做「分子料理」實驗等，讓學生跨年級學習語文、STEM、體藝及全人發展。 另外，學校亦要求學生必修哲學，訓練邏輯思維。校方指，新課程並非脫離文憑試，但期望學生透過多元化體驗，燃起學習熱情，同時培養溝通、協作、創意等能力，「學生只要有興趣，就可以學得好癲。」

新課程不計分 成績表列學生協作、創意等能力

萬鈞伯裘書院繼去年取消每學年兩次統一測驗後，2020/21學年起縮減中一至中五級每學年傳統課時4%、即40小時，推行新的跨學科課程，主題涵蓋中英語文、STEM、體藝及全人發展，設20個活動選項，供學生自行選擇，更可跨年級共同學習。另外，學生會必修哲學，訓練邏輯思維。

課程不設考試，但每次活動會評估學生六項能力，包括明辨思考、合作、溝通、創意、品德教育及公民義務，表現評級劃分為五級，將列在成績表上。

校長黃頴東表示，新課程並非摒棄中學文憑試，但質疑現有考試為本的學制，未能令學生掌握協作、溝通、創造等能力，以應付未來社會的人才需求。他期望，學校重新分配課時後，可以豐富學生的學習經歷，發揮學生的潛能。

疫情下學校半日制 跨學科課程改設於上午

學校一個學年會安排六期「深度學習」的體驗式活動，每期有四日、共八小時的活動。特色的體驗活動包括，學生可透過跳拉丁舞，學習社交禮儀，及舞蹈的英文詞彙；玩VR虛擬實境「古代大冒險遊戲」，讓學生化身古人，學習論語，認識孔子；做科學實驗，製作「分子料理」，探究食物的特質等。

副校長馮順寧表示，由於疫情延後開學日期，並改為半日制，故本學年只有五期活動，並由原定下午改至上午舉行。馮順寧指，校方削減傳統課時，以跨學科活動取代，家長們均表示歡迎。她指，新課程與學科扣連，期望學生透過活動，燃起對科目的興趣及熱情，「學生只要有興趣，就可以學得好癲。」