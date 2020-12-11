煥然懿居｜貨尾單位攪珠結果出爐　料明年1月發信邀揀樓

位於土瓜灣馬頭圍道的港人首置項目「煥然懿居」，43個貨尾單位於上月底截止申請，接獲 4,909份申請，超額申請逾113倍。 市建局今日（11日）完成攪珠，為每位申請者隨機編配一個優先次序號碼。市建局將在3個工作天內，發信通知申請者獲編配的優先次序號碼；而他們亦可於網站查閱有關的號碼。房協會於12月下旬起，與申請者會面作詳細審核資格，料明年1月可發信邀請揀樓。

攪珠由市建局行政總監韋志成主持，先從實體攪珠機抽出共10個隨機編號，作為排序程式的種子號碼，並即場輸入到該排序程式內，為每位申請者隨機編配一個優先次序號碼。整份隨機排序結果及排序過程的錄影已經上載至「煥然懿居」網站，申請者可利用網站附設的搜索工具，輸入其申請編號，查閱所獲編配的優先次序號碼。市建局將在3個工作天內，發信通知所有申請者其獲編配的號碼。

12月下旬由房協作資格審核

市建局已委託香港房屋協會負責申請者的資格審核， 市建局將於稍後按優先次序號碼，分批向申請者發出另一份會面通知書，通知他們於12月下旬起，於指定日期與房協會面，需要提交入息及資產等證明文件供房協作詳細審核，以確立其申請資格。 因應疫情影響，若申請者確診或需接受強制檢疫安排， 未能出席會面，他必須盡快致電市建局的熱線，屆時會按實際情況，彈性處理相關手續。

市建局料約在明年1月內分批發信邀請合資格申請者選購單位。確實的選購單位日期將以市建局日後公佈相關的「銷售安排資料」為準。