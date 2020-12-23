周永恆便利店打架罪成　官指周態度惡劣需反省　裁罰款1500元

前藝人周永恆去年在便利店等候付款期間，疑不滿收銀員遲遲未能服務他而破口大罵，涉與在場的送貨員大打出手。周被票控公眾地方打鬥罪，早前受審。裁判官今（23日）在九龍城法院指錄影顯示周被打至倒地後，起身握拳衝向對方還擊，並非自衛，裁定周罪名成立。她又形容周行為態度惡劣，需要反省，罰款1500元。周聞言反諷：「抵呀！多謝妳啊！人靚聲甜！又好心哋！有公義！」並向裁判官鞠躬。

被告周永恆（36歲，商人）被控去年12月10日在尖沙咀樂道的便利店，與男子李崇滿打鬥。李早前已承認在公眾地方打鬥罪，被判罰款700元。

周下午偕太太到庭應訊，他步入法院前被問及有無信心時，表示無信心及有點緊張，並說：「唔知係咪行以前嗰套，對以前嗰套有信心囉，對而家嗰套......」有記者追問「以前嗰套」意指什麼，周回應：「無罪假定、疑點利益歸於被告。」

案發經過。(詳見下圖)

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官指被告態度傲慢不合作

裁判官分析指，送貨員李崇滿的同事沒有清楚目擊案發經過，但李作供清晰直接，是可信可靠的證人。相反，被告受盤問時，態度傲慢不合作，多次迴避問題，即使經法庭提醒仍扯去與案無關的事宜。

不斷粗口挑釁送貨員

裁判官翻看錄影，指被告不斷罵粗口挑釁送貨員，送貨員把手收在身後以免發生衝突，被告卻行近並用身體及頭部靠近對方，其帽邊甚至碰到對方的臉。在此階段，被告所為雖然令人討厭，但帽邊碰臉一事並非明顯蓄意，也非有力的行為。法庭認為這可能是意外碰到送貨員，未能確認該段時間的爭執是否構成非法打鬥，即是否涉及暴力。

被告起身即衝向送貨員

送貨員供稱被告被他打至躺在門口貨架旁，起身後欲以還擊，被告則辯稱起身只想拾回店內的個人物品。裁判官則指出，片段可見被告從地上起身的一剎，便衝向送貨員的上身及頭部，且右手握拳，與被告的說法不符。再者，若被告如他所述般害怕，正常的反應該是閃避或抵擋。被告自辯時又提及腦中有水瘤，無理由還手。惟裁判官認為，如果他真的擔心病況會惡化，應趁機逃脫，而非如片中所示，回頭衝向對方。

送貨員高大出手快未被擊中

裁判官裁斷被告欲以還擊，奈何送貨員比他高大，且比被告更快出手，被告才未能成功還手。法庭指周有份參與打鬥，並非出於自衛，裁定罪成。

被告抱手聽取裁決，有保安員提醒他放下雙手，被告卻回應：「凍喎。唔得呀？」庭上又透露，被告2004年因藏毒而被判感化令，2015年又因普通襲擊罪而被判囚2個月，但緩刑18個月。

周稱有流血送貨員卻沒有

被告審訊至今一直無律師代表。他親自求情首句便問：「我有冇得上訴㗎？」又強調自己「掂都冇掂過」對方，法庭卻指他有此動機，判定有罪。他及後不斷重覆：「我流咗血，佢（送貨員）一滴血都冇流。」並形容「我血已經付上咗」、「個頭痛咗兩個禮拜」、「心理承受陰影一年」。

透露剛發展電動車生意

他續道現時「全力都喺屋企抗疫」，剛剛發展的電動車改裝生意受疫情影響，「冇乜特別嘅收入啦......（疫情下只餘）十分一啦，兩成咁啦！」被問及實際收入多少，他就答：「我唔願意透露，呢個係我私隱。」並補充自己是家庭經濟支柱，養活一家三口。

被告其後再指，送貨員被罰款700元，希望法庭判處更少的金額。他稱日後有事，不知應否報警，又嘆道：「唔知點返去面對我爸爸媽媽，原來我有罪呀。」

官指傷勢重不代表刑責較輕

裁判官聽畢求情，強調被告行為態度惡劣，某程度上也是事件演變成打鬥的原因；就算傷勢比送貨員重，也不代表刑責較輕。法庭判被告罰款1500元，並籲他反省，被告則反諷道：「好心地、好公義，請受我一個鞠躬。」隨即向裁判官欠身。

案件編號：KCS512982/2020