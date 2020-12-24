兩男毀港鐵耗261萬維修囚26月　官：暴力就是暴力　無美化餘地

兩青年去年10月非法進入已關閉的港鐵將軍澳站，並打碎14道月台玻璃幕門，另外4道幕門則有明顯刮痕，維修費逾261萬。兩名青年今日（24日）就入屋犯法罪被判囚26個月，法官指二人行為不但破壞死物，破壞整個港鐵系統的運作、社會和階、市民安居樂業的權利，法官又指暴力就是暴力，沒有美化或合理化的餘地，二人違法就要受到法律制裁。

兩名被告：盧智聰（21歲，侍應）及林俊（24歲，無業）。控罪指，兩人於去年10月8日非法入侵港鐵將軍澳站，意圖非法損壞該建築物及站內任何東西。

指兩人行動唯一後果就是破壞

法官練錦鴻指，案中兩人一起行動，罪責相同，二人的行為說得冠冕皇堂是對政府表達不滿，受到不負責任的人鼓勵違法達義，雖然亦有人稱行為屬象徵性、有秩序的破壞，但唯一後果就是破壞。

除破壞死物亦破壞社會和諧

練官指，二人行為不但是破壞死物，更是破壞整個港鐵系統的運作、社會和階、市民安居樂業的權利，而且二人將港鐵打得稀巴爛也不會令他們不滿的政策一夜消失、人人變得平等、擁有自由及世界大同。

手法與民主公義愈走愈遠

練官又指，他們根本不清楚自己想要的事甚麼，手法更與民主、和平、公義的願景愈走愈遠。若法庭不予以懲處，便會令人以為年輕、有理想便可為所欲為，法庭必須要發放訊息，暴力就是暴力，沒有美化或合理化的餘地，二人當時攜同器具，明顯有備而來，並應該知道後果。

首被告並無精神病

練官指，報告顯示二人均有情緒問題，雖然首被告父親稱他有精神問題，但報告顯示他沒患精神病。雖然兩人或受到他人言論的影響，但他們確實有違法，要接受法律制裁，而本案嚴重，二人行為沒有藉口可合理化。

打碎玻璃幕門扔梯落路軌

案情指，去年10月8日凌晨，兩被告進入已封閉的港鐵將軍澳站。次被告走到月台，用鐵筆打碎兩邊玻璃幕門。之後，他們又把梯子扔到路軌。兩名被告最終被接報到場的警員拘捕。

法庭未頒賠償令

兩名被告一共損壞和打碎14道月台玻璃幕門，另外4道幕門有明顯刮痕。港鐵需支付維修費逾261萬元。控方早前申請賠償令，惟法庭今日未有頒下賠償令。

案件編號：DCCC 238/2020

去年10月港鐵將軍澳站遭損毀的情況。(詳看下圖)